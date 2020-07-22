22.07.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Россия, Скандал
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«Рожа уже опротивела!» – «бесхозному» депутату Журавлёву досталось от Жириновского


Депутат Алексей Журавлёв только ходит по ток-шоу и разносит инфекцию, а в Госдуме задаёт дурацкие вопросы.

Об этом с трибуны российского парламента заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы, коммунисты, ходите без масок, чего вы без масок ходите? Такие здоровые? Закаленные? В наглую ходят без масок. Этот, Журавлёв депутат, где он? Уже убежал. Скачете в придачу, каждый день по всем каналам, уже опротивела его рожа, смотреть противно всем! Кто это делает, я не могу понять? Каждый день на всех каналах и заражает нас здесь!

Так нельзя, здесь должна быть дисциплина, порядок должен быть в стране. Если депутаты не хотят маски надеть и перчатки, если депутаты бегают по телепередачам, ему нужно быть там – пусть уходит работать туда. Нам такие независимые депутаты не нужны», – заявил политик.

«Сидит с утра до вечера, здесь помелькает. Какой он вопрос задал (премьер-министру РФ Михаилу Мишустину – ред.), самый дурацкий: «Какие меры принимает правительство в борьбе с коронавирусом?».


Каждый день нам голову морочат: какие меры, сколько выздоровело, сколько. По всем каналам. И всё равно приходит депутат свой дурацкий вопрос задает, ну что голова не соображает у него? Потому что нету партии, нету начальника, бесхозный… отвязался бычок молодой – и по телепередачам», – ругался Жириновский.

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