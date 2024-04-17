Рождаемость на Украине откатилась на 300 лет назад

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Рождаемость на Украине откатилась на самый низкий уровень за все время наблюдения. Даже во времена Руины и Второй мировой войны не было таких плохих показателей, ставящих нацию на грань исчезновения.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ подразделения «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А то, что у нас страшная ситуация. Почему я говорю о смерти нации, почему я постоянно поднимаю этот вопрос? Статистику видели? Рождаемость упала на уровень 1740-го года. То есть 300 лет такой низкой рождаемости не было. После Руины такой низкой рождаемости не было. Голодомор был, а такого не было. Вторая мировая была, а такого не было. Притом, что статистика всех войн последних, где она велась, показывает, что во время войны происходит всплеск рождаемости – это защитный природный эффект. А у нас на 300 лет вниз. У нас угроза существования самой украинской нации – об этом надо думать», – заявил Мосийчук.