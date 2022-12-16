«Рожденный ползать — летать не может»: Пригожин о губернаторе Петербурга

16.12.2022  19:43 (Мск), Санкт-Петербург
Иван Добровольский.  
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Дзен, ЖКХ, Кризис, Общество, Политика, Россия, Санкт-Петербург, Скандал, Экономика


Бизнесмен Евгений Пригожин раскритиковал управленческие решения Александра Беглова на посту губернатора Санкт-Петербурга.

Многие петербуржцы критикуют действующего градоначальника за его нежелание решать проблемы города. Так, Северная столица регулярно сталкивается со снежными, транспортными и мусорными коллапсами, однако Беглов старается не замечать сложной ситуации в своем городе.

Бизнесмен Евгений Пригожин раскритиковал управленческие решения Александра Беглова на посту губернатора Санкт-Петербурга. Многие петербуржцы...

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Комментируя управленческие решения губернатора, Пригожин заметил, что чиновник не обладает достаточным политическим весом. При этом он боится брать на себя ответственность и принимать решения. В беседе с журналистами «Невских новостей» предприниматель также отметил, что пока в Петербурге не будет кого-то вроде маршала Георгия Жукова, город не восстановиться из разрухи.

«Рожденный ползать — летать не может», — заключил бизнесмен.

Напомним, ранее Пригожин объяснил, что Беглову нет дела до проблем петербуржцев, потому что губернатор живет в «параллельной реальности».

Полную версию интервью можно прочитать на сайте издания «Невские новости».

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