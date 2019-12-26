«Рождество без русских – как при фашистах»: Украину возвращают в 1941 год

26.12.2019, Киев, Вадим Москаленко

За спинами майданных инициаторов переноса Рождества на Украине 25 декабря скрываются их предшественники – гитлеровские коллаборанты.

Об этом у себя в «Facebook» написал известный православный блогер Александр Вознесенский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме того, он опубликовал фото объявления германского оккупационного командования 1941 года о том, что русское Рождество будет рабочим днём, с призывом праздновать эту дату 25 декабря.

«На самом деле, люди которые сейчас призывают «не праздновать Рождество с Россией» не придумали ничего нового – все это уже было в Киеве в 41 году, а сейчас просто стряхнули пыль с этой нацистской пропаганды.

Теперь вы знаете, кто первый призывал украинцев праздновать Рождество 25 декабря под лозунгом «чтобы не с русскими» – прокомментировал Вознесенский.