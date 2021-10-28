«Рождество в холодных квартирах». Что ждет Европу без российского газа?

28.10.2021 12:23 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Европе, где в преддверии зимы наблюдается острая нехватка газа в хранилищах, не стоит рассчитывать на поставки СПГ из Катара или США.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов, мнение которого приводят «Известия».

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Отмечается, что в конце октября китайский нефтяной гигант Sinopec и американская Venture Global подписали 20-летний контракт на поставки американского СПГ, что стало уже второй за последний месяц крупной сделкой между КНР и США на закупку сжиженного газа. По информации Reuters, до конца года еще одна китайская компания подпишет большой контракт с производителем из-за океана.

Хазанов считает, что поставки СПГ из США, Катара или иных стран будут идти преимущественно в Китай, оставляя Европейскому союзу жалкие крохи, поскольку в КНР сейчас гораздо более высокие цены.

«В подобных условиях странам Европейского союза может не остаться другого выхода, как ограничивать подачу электроэнергии промышленным предприятиям и, возможно, даже в жилые дома, равно как и ее переброску по сетям из одного государства в другое (за исключением Франции, имеющей развитую атомную энергетику — на ее долю приходится примерно 71% генерации электроэнергии в стране). Одновременно нельзя сбрасывать со счетов и попытки отбора из трубопроводов, опутывающих Европейский союз, транзитного газа», — говорит эксперт.

В свою очередь издание отмечает, что в таких обстоятельствах Европа может рассчитывать исключительно на газ из России.

«В результате давление на европейские власти может усилиться — с целью приостановки действия третьего энергопакета и скорейшего ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2». В противном случае Рождество европейцам придется встречать в холодных квартирах», – резюмирует газета.