Рождество в Косово омрачилось антисербскими акциями

09.01.2020, Москва, Елена Острякова

Неизвестные подожгли автомобиль вице-спикера «парламента» Косово от партии «Сербский список» и главы Косово-Митровицкого административного округа Славко Симича.

Об этом сообщает радио «Митровица», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инцидент произошел на улице Милана Радуловича Крчуна в Лепосавиче, недалеко от дома, в котором живет Симич. Обошлось без пострадавших.

Пресс-секретарь Косовской полиции Бранислав Радович сообщил, что возгорание произошло примерно в 0:25 в ночь со среды на четверг.

«Транспортное средство было припарковано в недостроенном гараже перед зданием, где проживал владелец», – сказал Радович.

Он добавил, что пожар был локализован, но автомобиль Пежо стоимостью около шести тысяч евро был полностью уничтожен.

На происшествие отреагировал официальный Белград. Директор Управления по делам Косово и Метохии Марко Джурич заявил, что сожжение машины – попытка давления на тех, кто борется за права сербского народа в захваченном сепаратистами крае.

«Тот факт, что это произошло в Лепосавиче, на крайнем севере Косово и Метохии, должен свидетельствовать о том, что борцы за права сербского народа нигде не находятся в безопасности, и что их жизнь и имущество находятся под угрозой, где бы они ни находились», – сказал Джурич.

Он считает поджог еще одной попыткой выдавливания славянского населения из края. «Ничто не может поколебать наш народ, чтобы остаться в Косово и Метохии», – сказал чиновник.

Одновременно на севере Косово были зафиксированы другие антисербские акции. В сербской деревне Пашане появились оскорбительные граффити.

«В дни самого большого православного праздника граждане увидели надписи, проникнутые ненавистью и враждебностью по отношению к сербскому народу», – сказал мэр Партеса Драган Петкович.

В Джаковице (Косово и Метохия) местные албанцы традиционно собрались возле православного храма, чтобы не позволить изгнанным из города сербам посетить церковь на Рождество и принести «бадняк» – ветви дуба. После того, как командир местной полиции Криста Джокай сообщил, что сербы не приедут, албанцы разошлись.