Рожин нашёл ложку мёда в бочке дёгтя с отступлением группировки СВО

17.09.2022  23:44 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 448
 
Дзен, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков
Новости Украины

Российская армия стремительно отступила с территорий Харьковской области, бросив доверившееся чиновникам из Москвы мирное население, но зато сорвала планы ВСУ окружить и уничтожить группировку СВО в районе Изюма.

Об этом на You-Tube канале политолога Виталия Колпашникова заявил военный обозреватель Борис Рожин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия стремительно отступила с территорий Харьковской области, бросив доверившееся чиновникам из Москвы мирное...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Противник стремился не просто занять там город или два. Он стремился к разгрому Изюмской группировке войск. В этом заключался основной замысел командования противника.

Но наши войска смогли относительно организованно отступить. Да, потери в людях есть, в матчасти, естественно. Потому что отступления бесплатные не бывают. Потеряли определённые территории, но войска смогли сохранить.

Сейчас стабилизировался фронт по реке Оскол. Стоит отметить героизм защитников Красного Лимана и Ямполя, а также тех людей, которые защищали подходы к мосту у реки Оскол. Это позволило удержать коридор, по которому основные силы отошли. Идут бои за Красный Лиман и Ямполь кровопролитные.

Но сейчас противник наступает на относительно стабильный фронт. Сейчас там предпринимают усилия по укреплению обороны и выстраиванию новых оборонительных позиций. По сути, купировали последствия балаклейского прорыва.

Понятно, что одномоментно это нельзя прекратить. Постепенно фронт приводится в порядок. Естественно, противник будет пытаться выдать максимум из своего успеха и поэтому он продолжает атаки. Но, как видим, атаки на Ямполь достаточно уверено отбиваются», – рассказал Рожин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть