Рожин нашёл ложку мёда в бочке дёгтя с отступлением группировки СВО

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Новости Украины

Российская армия стремительно отступила с территорий Харьковской области, бросив доверившееся чиновникам из Москвы мирное население, но зато сорвала планы ВСУ окружить и уничтожить группировку СВО в районе Изюма.

Об этом на You-Tube канале политолога Виталия Колпашникова заявил военный обозреватель Борис Рожин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Противник стремился не просто занять там город или два. Он стремился к разгрому Изюмской группировке войск. В этом заключался основной замысел командования противника. Но наши войска смогли относительно организованно отступить. Да, потери в людях есть, в матчасти, естественно. Потому что отступления бесплатные не бывают. Потеряли определённые территории, но войска смогли сохранить. Сейчас стабилизировался фронт по реке Оскол. Стоит отметить героизм защитников Красного Лимана и Ямполя, а также тех людей, которые защищали подходы к мосту у реки Оскол. Это позволило удержать коридор, по которому основные силы отошли. Идут бои за Красный Лиман и Ямполь кровопролитные. Но сейчас противник наступает на относительно стабильный фронт. Сейчас там предпринимают усилия по укреплению обороны и выстраиванию новых оборонительных позиций. По сути, купировали последствия балаклейского прорыва. Понятно, что одномоментно это нельзя прекратить. Постепенно фронт приводится в порядок. Естественно, противник будет пытаться выдать максимум из своего успеха и поэтому он продолжает атаки. Но, как видим, атаки на Ямполь достаточно уверено отбиваются», – рассказал Рожин.