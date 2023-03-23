Рожин призвал по закону о терроризме уничтожить верхушку СБУ и ГУР

Вернуть смертную казнь в Уголовный кодекс для террористов и их пособников, а также приравнять СБУ и ГУР Минобороны Украины к экстремистским организациям с целью ликвидации их руководства.

Такие меры борьбы с диверсиями в эфире «Первого севастопольского» предложил эксперт центра военно-политической журналистики, автор блога «Colonnel Cassad» Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теракты в России и в Крыму проводились еще до начала СВО, – отметил он. – Были факты задержания различных ячеек, групп исламистского и неонацистского толка, которые планировали теракты или диверсии на территории России. Естественно, все это было с подачи СБУ, и после начала СВО эта практика только расширялась, получила дополнительную материальную поддержку, иностранную поддержку. Поэтому сейчас участилось количество терактов, попыток терактов и диверсий на нашей территории. То есть, это системная политика, которая естественно будет продолжаться. Ситуация идентична периоду чеченских войн, когда исламисты пытались войти и развернуть на территории России террористическую войну – подрывы домов, какие-то теракты в метро и тому подобное. Сейчас нечто подобное происходит с прицелом на инфраструктуру».

Эксперт подчеркнул, что пока идут боевые действия интенсивность диверсий и терактов будет расти, и задача спецслужб минимизировать их последствия, свести количество успешных атак к минимуму, а выявленных исполнителей наказывать по максимальной строгости.

«С моей точки зрения необходимо снять мораторий на смертную казнь, и привлекать людей, участвующих в условиях войны в этой деятельности к высшей мере ответственности. И рассмотреть возможности конфискации имущества у исполнителей на месте. Такая практика в Израиле применяется в отношении домов, их с землей ровняют, – напомнил Рожин. – Что касается организаторов, которые естественно на территории России не находится, я уже месяц об этом пишу – с моей точки зрения, СБУ и Главное управление разведки Минобороны Украины должны быть приравнены к признанным террористическими организациям. То есть у них должен быть точно такой же юридический статус, как у ИГИЛ, Аль-Каиды и прочих. И это, соответственно, будет в дальнейшем сказываться на отношении к любым членам этих организаций и возможности их устранения именно как членов или руководителей таких организаций».

По словам эксперта, фактически задачи стоят такие же, как во времена контртеррористической операции на Северном Кавказе.

«Мы знаем, чем там закончилось: большую часть боевиков, исполнителей, организаторов, кроме тех, кто на Запад убежал, отстреляли или посадили, – указал Рожин. – В этом плане просто нет быстрого решения. Тут требуется методичная работа как по исполнителям, так и по организаторам. Опыт такой работы у наших спецслужб есть. В отношении организаторов и исполнителей необходимо ужесточение государственных подходов, все строго в рамках закона должно быть. Главное, опять же, с перенесением акцента на организаторов этих действий, то есть, разгром людей, которые ответственны за эти ячейки — это более быстрый путь, чем хватать тех, кто завербован за деньги, чтобы поджечь какой-то военкомат или еще что-то – это мелкая сошка. Таких людей можно найти всегда, каких-то наркоманов, опустившихся элементов. Как в Европе ИГИЛ вербовал людей, которые совершали нападение с ножами топорами на европейских обывателей. Толку, что ты поймал такого человека с ножом – они там ещё одного завербовали. Конечно, надо бороться не с симптомами, а с первопричиной. Поэтому усиление давления и охота на руководителей СБУ, Главного управления разведки – это более быстрый путь к достижению целей, связанных с минимизацией этой угрозы для России».