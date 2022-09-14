Рожин прогнозирует атаки ВСУ на нескольких направлениях

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Новости Украины

Украина, окрыленная успехами в Харьковской области, будет предпринимать попытки наступать. Задача Минобороны РФ – вскрывать планы ВСУ и не давать противнику ни единого шанса, как это произошло на Херсонском направлении.

Об этом во время эфира на радио «Комсомольская Правда» заявил военный обозреватель Борис Рожин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Противник будет пытаться использовать своё продвижение под Изюмом и Балаклеей для атак на фронте, который Минобороны выстраивает на реке Оскол. То есть они будут, возможно, пытаться вытеснить нашу армию из восточной части Купянска. Пытаться обойти к северу от Купянска. Будут продолжать сейчас давление по направлению Красного Лимана, Святогорска. Там тоже уже вчера пехота противника просачивалась через Северский Донец. Плюс возможны какие-то атаки на Николаевском направлении, на Запорожском или на Донецком. То есть они где-то пытаются, по крайней мере, ближайший месяц попробуют предпринять как минимум одну достаточно серьёзную попытку атаки с какими-то оперативными целями. Естественно задача командования эту попытку выявить, купировать своевременно. После стабилизации фронта вести необходимые работы для пополнения частей. Необходимые перегруппировки осуществлять и увеличивать размер группировки, действующей в СВО», – сказал Рожин.

Также эксперт предупредил о возможных вбросах в интернете со стороны ВСУ насчет места будущего своего наступления.

«Противник не скрывает особо желания где-то продолжать наступать. Очевидно, что сейчас задачи разведки очень ответственные. Плюс противник осуществляет активные дезинформационные мероприятия. Распускает слухи о том, что он там, там, там будет наступать. Опять же, это делается для того, чтобы запутать. Они прекрасно понимают адресаты этой дезинформации. То есть им надо ввести в заблуждение Минобороны, чтобы оно где-то допустило ошибку и неправильно расположило резервы, не вовремя где-то отреагировало. Или, допустим, клюнуло на какую-то дезинформацию и пропустило удар в другом месте. То есть – это так, как мыслят там. Соответственно, я думаю, что у нас тоже это понимают. Поэтому сейчас отсюда и сигналы от властей ДНР, чтобы люди меньше на дезинформацию клевали, и слушали, что там официальные военные источники говорят», – объяснил Рожин.

Ведущий также спросил – не было ли наступление на Херсон отвлекающим, на что Рожин ответил, что масштабы операции не позволяют думать, что это был отвлекающий маневр. Эта была серьезная атака, которая, однако, была отражена с огромными потерями для ВСУ.

«Некоторые считают, что это был отвлекающий удар. На самом деле – нет. Потому что, опять же, противник использовал там очень большие силы. Реально он понёс очень тяжёлые потери. Это не отвлекающая атака была. У него была конкретная цель – прорвать нашу линию обороны и выйти к Днепру у Берислава. То есть – эта цель не является секретом. План этой операции был слит ещё в середине августа. Соответственно, наши примерно знали, где противник будет наступать. Соответственно, атаки противника, которые осуществлялись сразу на нескольких направлениях, они ограничились занятием нескольких разрушенных сёл ценой огромнейших потерь. То есть соотношение потерь там было даже по американским заниженным данным 1 к 5 в нашу пользу. Соответственно, там вот эти действия не получились. Под Балаклеей получилось», – заключил обозреватель.