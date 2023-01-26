Рожин рассказал, что поможет эффективно решить проблему поставок западной техники

Основная масса заявленных к поставке на Украину танков поступит от стран Запада ближе к лету, чтобы иметь одномоментный козырь.

Об этом эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил в эфире телеканала НТС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина получит существенное количество различной колёсной бронетехники, включая танки, БМП, БТР. И все это делается для специального формирования новых резервных частей и пополнения потрёпанных существующих механизированных частей с прицелом на осуществление наступательной операции в течение весенне-летней кампании. Эти поставки недооценивать нельзя. Противник, очевидно, собирается где-то наступать, либо на запорожском, либо на сватовском направлениях. Естественно, нам надо к этому готовиться, учитывать появление этой техники как с точки зрения непосредственного противодействия, так и отражения угрозы массированного её применение с целью прорыва нашей обороны. К этому нужно готовиться уже сейчас», – отметил он.

По словам эксперта, Запад принимает решение не в ответ на просьбы Украины, Украина в данном случае ничего не решает, и то, что бронетехника будет поставлена, было понятно до Рамштайна. Потому как ресурс поставок советской старой бронетехники практически исчерпан, найти такие образцы на рынках шансов нет. И если нет советской бронетехники, нужно поставлять западную.

«Нужда заставляет переходить к следующему уровню эскалации. Думаю, к лету мы увидим более 100 машин различных модификаций Leopard, и, вероятно, в дальнейшем будут попытки поставить старые танки. Ожидается, что будет определённая поставка танков Abrams в течении года, – предположил Рожин. – Точной информации о количестве наших танков в зоне СВО нет. Эта информация – элемент военной тайны. В любом случае, наличие большого количества иностранной техники ставит вопросы поставок в зону противотанковых средств, само собой, усиление танкоопасных направлений живой силой, техникой. Ну и элементарные вопросы, как подготовка минных полей, противотанковых заграждений. Стандартный комплекс мероприятий, которые осуществляются на участках, где противник может массово пытаться применить танки и БМП для прорыва обороны. Что-то из поставок будет размазано по действующим частям, чтобы закрыть линию фронта. А основную массу они постараются поставить к лету, чтобы использовать одноразово как некий козырь. К этому нужно быть готовым, свои танки поставлять, модернизировать, ремонтировать, производить новые. И противотанковые средства».

Рожин попросил не считать страны Европы каким-то самостоятельным игроком, они давно утратили военно-политическую субъектность, о чем открыто говорил и президент РФ Владимир Путин, и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни – Европа лишена военной политики, она следует в фарватере действий США.

«Поэтому США просто принудили зависимые от себя страны увеличить инвестиции в войну на Украине. Это не тот вопрос, что независимая страна что-то решила. Это зависимые от США страны принуждены наращивать поставки вооружения и техники в зону конфликта. И очевидно, что если США будут оказывать давление дальше, они будут доить своих европейских сателлитов на поставки вооружения и техники на Украину. Это тоже надо учитывать в долгосрочном планировании по проведению операции на Украине. Военные ресурсы у нас для этого есть», – пояснил эксперт.

Уничтожить эшелоны с техникой на подступах к линии боевого столкновения можно, но это не изменит общей картины – никто не возит по 20-30 танков одним составом, это слишком дорогая техника, чтобы так рисковать. Танки перевозят ближе к границам Украины, а дальше распределяются по 5-6 штук в составе, чтобы не подставлять под удар. Тем более, что поставки будут разнесены во времени.

«Если уничтожить моментально 10-15 танков на перегонке – да, это неплохо, но не принципиально. Там, где 100 поставили, там и ещё 100 поставят. В этом вопрос. Системное уничтожение военных ресурсов Украины, повышение темпов уничтожения этих ресурсов и продвижение наших войск – это лучший залог того, чтобы эти поставки не сыграли какой-либо существенной роли в дальнейших событиях», – указал эксперт.