Рожин: Украина собирает танковый кулак для выхода к Мелитополю – война надолго

Количество танков, заявленных к поставке на Украину, говорит о подготовке ВСУ к наступлению на Мелитополь с целью выбить проход к Азовскому морю. Второе вероятное направление – район Сватово и Кременной, чтобы с севера зайти в ЛНР.

Об этом эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил в эфире телеканала НТС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одно из направлений для наступления – это удар по Запорожской области с выходом к Азовскому морю. Местность там достаточно равнинная, она благоприятна для применения больших масс колесно-гусеничной техники. По той же логике ход поставок очевиден. Дальнейший план сосредоточить несколько механизированных групп, попытаться прорвать фронт, продавить куда-то в направлении Мелитополя, чтобы дальше, вблизи Азовского моря, создать сухопутный коридор. Это один из стратегических планов, который может быть у противника, – считает он. – Альтернатива – это применение этой техники где-нибудь на сватовском направлении с целью пробить фронт в районе Сватово и Кременной, и ворваться на территорию северной части ЛНР. Наступление на Донбассе менее благоприятно, потому что там массу техники тяжелее реализовать. Поэтому очевидное направление номер 1 – это Запорожье. И второе направление – это Сватово. У нас есть время подготовиться, наращивать свои военные возможности, технику, если надо оборудовать противотанковые позиции, ставить минные поля и купировать эти угрозы».

В тоже время, российские войска сейчас периодически возобновляют наступательную операцию на Угледар. На запорожском направлении сдвинули фронт, по сути, отобрав у противника всю «серую зону», указал Рожин.

«Отобрали часть населённых пунктов, – отметил он. – Это пока не какое-то грандиозное наступление, скажем так, серьёзное улучшение своих позиций. Если наши войска собираются наступать на запорожском направлении, предпосылки для этого есть, то это будет район Орехово и Гуляйполе. В штурм Запорожья прямо сейчас не очень верится, противник может использовать свои резервы и контратаковать на Токмак, Пологи или Васильевку».

По мнению обозревателя, нет никаких предпосылок к окончанию спецоперации в этом году. Рожин напомнил, что сирийский конфликт длился 9 лет, с 2011 по 2020 годы, и до сих пор он медленно тлеет.

«У России есть два выхода – капитулировать либо воевать. Запад не идёт ни на какие переговоры, они будут добиваться своих целей, чтобы мы там ни делали. Все решают сейчас военные. Почвы для переговоров сейчас нет, потому что Запад никого, кроме себя, слышать не хочет, поэтому и обстоятельств для того, чтобы война взяла и прекратилась на текущий момент – нет. Все зависит от того, как будут идти боевые действия. Когда ситуация на фронте поменяется, возможно, начнутся какие-то политические изменения, ведение переговоров, консультации. Все войны когда-то заканчиваются. Все равно это может быть длительный конфликт, а конфликт такого рода напоминает корейскую войну, индо-пакистанскую войну, ирано-иракскую войну. И государству нужно готовиться, что это длительное испытание, – считает Рожин. – Надо быть готовыми к этому морально и помогать армии для достижения ею наших целей, принимать в этом участие. Результаты этого конфликта обусловят для нашей страны развитие на следующие десятилетия. Поэтому сейчас, на текущий момент, среди задач нет более приоритетной, чем достижение наших целей на Украине, потому что будущее страны зависит от этого. Поэтому это длительный процесс. Тут никакого шапкозакидательства не должно быть, что мы сейчас приедем, победим. Так не будет. Ну и не надо никаких истерик. Быстро закончить не дадут, для этого надо поднять лапки кверху. Нужно серьёзно к этому относиться. Это касается работы армии, тыла и общество должно осознавать, и государство соответствовать запросам общества, что раз война, давайте менять то, что надо менять. Это совокупный процесс, который не идеальный. Мы это видели в частичной мобилизации, недостатках снабжения армии. Нужно здраво понимать и менять, вносить такие позитивные изменения, идти дальше, чтобы государство отвечало требованиям времени, потому что, как было до войны, уже не будет».