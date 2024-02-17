Рожин: ВСУ по Белгороду специально били максимально неточно

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Украина будет продолжать наносить удары по приграничным территориям, используя неточное оружие, чтобы был широкий разлет. Ответом должна стать войсковая операция по зачистке территории в 20-40 км вглубь украинского пограничья.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил обозреватель Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Белгороде обстрел вёлся из чешского РСЗО «Вампир». Это оружие неточное, оно работает по квадратам, такие ракеты дают существенный разлёт. Это оружие никогда не относилось к классу высокоточных, и оно идентично системе обычных РСЗО «Град». Рассчитывать, что таким макаром можно на максимальной точности поразить объект – это иллюзии. Удар наносился, в первую очередь, с целью нанесения материального ущерба и жертв среди гражданского населения. Зачем это делается? С одной стороны, нужно всячески гасить катастрофу на Авдеевском направлении, переключать внимание, а с точки зрения войны они такими атаками пытаются, вынудить наше командование перебрасывать на это направление дополнительные силы и ослаблять давление на тех направлениях, где у противника сейчас большие проблемы», – пояснил Рожин.

В их числе он назвал Артёмовское и Красно-Лиманское, где наши войска сейчас решают задачи.

«Делается ставка на поражение приграничной территории, ведется охота за подобными РСЗО. Конкретно по этой системе два удара, как минимум, наносилось. Их пытаются поражать «Искандерами», другими поражающими средствами. Это один из вариантов, работать по прифронтовой полосе и активно уничтожать такие системы. Второй вариант – это проведение войсковой операции с целью занятия пограничных районов Харьковской, Сумской, Черниговской областей, глубиной 20-40 км. Что лишит возможности противника обстреливать Белгород большинством имеющихся систем. Но надо понимать, что из глубины Украины могут запускаться дроны, различные более дальнобойные ракеты типа ТРК «Точка У» и аналоги. Соответственно, противник наверняка будет продолжать такого рода попытки, и это будет касаться как Белгородский, так и Курской области», – заключил Рожин.