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Новости Украины

На освобождённых территориях Украины у российских властей будут большие проблемы с украинским наследием.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал глава аналитического бюро проекта «СОНÁР-2050» Иван Лизан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он предупредил, что существует риск того, что руководству РФ придется на освобожденных от ВФУ территориях возрождать практически с нуля разоренные фермерские угодья.

По его словам, заключенный в Стамбуле договор по экспорту украинских зерновых интересен России в том случае, если Запад выполнит свои обязательства и разблокирует полноценно российский зерновой экспорт.

«К сожалению, интересы зерновых украинских производителей, в случае реализации этой сделки, существенно никак не изменятся. Проблема на Украине состоит в том, что рынок контролируют перекупщики, а не производители зерна, поэтому это еще и аукнется России, когда мы возьмем эти территории под свой контроль. К тому моменту есть вероятность того, что от украинского сельского хозяйства останутся рожки, да ножки. Потому что в марте и апреле закупочная цена на зерновые была в районе 7,5 тысяч гривен за тонну, к июню упала до 2,5 тысяч за тонну. Это по пшенице, а сейчас поднялась, примерно, до 3,5 – 3,8 тысяч гривен за тонну. И это при том, что биржевые цены, пусть и упали, но не в три раза, как было на самой низкой отметке», – подчеркнул аналитик.

Лизан напомнил, что малые и средние предприниматели уже сегодня страдают от прогрессирующего энергетического кризиса, глобального дефицита удобрений, нехватки технических комплектующих и эскалации военного конфликта.

«Соответственно, на украинском рынке зерна правят балом перекупщики. Эти перекупщики связаны с властью, она их опекает, а они с ней делятся деньгами. И они просто выкрутили руки украинским фермерам. Они и так в очень тяжелой ситуации, когда топливо стоит космических денег, удобрения – тоже очень дорогие, запчастей – нет. Еще и массу мужиков призвали и отправили на бессмысленную войну – теперь у них нет никакого шанса получить оборотные средства. А без оборотных денег работать не получится», – констатировал эксперт.