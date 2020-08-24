«Розовая кофточка», разозлившая Киркорова, вышла митинговать за Навального

24.08.2020, Ростов-на-Дону, Сергей Рулёв

Получившая некогда широкую известность благодаря скандалу с певцом Филиппом Киркоровым журналистка Ирина Ароян вышла на одиночный пикет в центре Ростова-на-Дону в поддержку госпитализированного оппозиционера Алексея Навального, спешно увезенного в клинику после загадочного отравления.

Ароян была уже не в розовой, а в кофточке салатового цвета. Женщина развернула лозунг: «Нет политическому террору! Требую международного расследования отравления Навального».

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Ее одиночный пикет длился боле 20 минут. Правда, большую часть времени журналистка общалась с местными полицейскими, которые документально определили личность активистки, после чего прочли даме предупреждение о недопустимости хулиганских действий в общественном месте.

Побеседовать с Ароян хотел живущий в Ростове после вынужденного отъезда из Киева блогер Сергей Рулев. Однако журналистка заявила, что ничего не будет говорить на камеру, так как боится, что полиция может её привлечь за выступление.

Впрочем, Рулеву все же удалось разговорить Ароян – она рассказала, что не является ни членом партии, ни активисткой штаба Навального, а пикет – это её гражданская позиция.

«Я считаю, что в стране происходят страшные вещи, и с этим моё сердце, лично моё сердце, моя душа, уже не может бороться. Даже пришлось перебороть страх и выйти сюда», – сообщила Ароян.

После неё с плакатами на «одиночный» пикет входили, сменяя друг друга, ещё две девушки и молодой человек-координатор, однако так и не получившая поддержки прохожих акция через час полностью угасла, и протестующие разошлись.