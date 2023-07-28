«Розово-голубые слюни лжи»: Илларионов о победе Украины

Анатолий Лапин.  
28.07.2023 12:16
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Заявления о том, что Украина победит и побеждает уже, что вот-вот, а ВСУ будут гулять по набережной Ялты – это не более, чем вранье.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил беглый экс-советник президента России Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Заявления о том, что Украина победит и побеждает уже, что вот-вот, а ВСУ будут...

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По мнению Илларионова, украинцам лучше знать пусть неприятную, но правду, иначе это приведет к еще большим потерям.

«Давайте представим – мы не будем говорить об этом. Вот, мы знаем о том, что есть сговоры, есть договоренности, есть предательства. Мы не будем об этом говорить, мы будем говорить: «Нет, Украина обязательно победит. Более того, Украина уже победила, война будет длиться две-три недели, в крайнем случае, два-три месяца и через пару месяцев мы будем гулять по набережной Ялты, наслаждаться пляжами крымскими и так далее».

Что лучше, заливать сладким елеем лжи сознание сограждан или говорить тяжелую, неприятную, но правду? Решите для себя, что для вас дороже, что для вам важнее – иметь адекватное представление о том, что происходит в окружающем мире и, исходя из этого пытаться строить и общенациональную стратегию, и личную стратегию поведения.

Либо же купаться в этих лживых розово-голубых слюнях для того, чтобы затыкать себе уши, закрывать глаза и верить в то, чего нет, и что приведет к большим потерям, и что уже приводит к большим потерям и на фронте, и среди гражданского населения», – заявил Илларионов.

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