17.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Политика, Религия, Россия, Украина, Церковь
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РПЦ грозит разорвать отношения не только с Варфоломеем, но и с греками

РПЦ разорвет отношения с архиереями Элладской православной церкви, которые вступят в общение с украинскими раскольниками, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

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“Прекращаем молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской церкви, которые вступили или вступят в таковое общение с представителями украинских неканонических раскольничьих сообществ”, — сказал он.

Об этом он заявил после заседания Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) в четверг.

17 октября в Москве открылось внеочередное чрезвычайное заседание священного синода Русской православной церкви. От него ждали решений, определяющих отношение Русской церкви по поводу позиции Элладской церкви, принявшей решение о поддержке прав Константинопольского патриархата “вмешиваться в судьбу чужих канонических территорий”.

По мнению Московского патриарха Кирилла полная ответственность за сохранение православного единства, и столь же полная “ответственность перед нашими верующими людьми, нашим духовенством и епископатом”, вот два условия, которые, по его мнению, необходимы для правильного решения вопросов, возникших в свя связи с ситуацией вокруг Украины и Константинопольского Патриахата.

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