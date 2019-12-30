РПЦ напомнила властям Черногории о судьбе Порошенко

30.12.2019, Москва, Елена Острякова

Священный Синод Русской Православной Церкви принял обращение в связи с событиями в Черногории, где парламент страны принял закон, направленный против Сербской Православной Церкви.

Его текст опубликован сегодня на сайте Московского Патриархата, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все это мы уже наблюдали на примере Украины, где были приняты подобные законы, но где вмешательство политиков в вопросы устроения церковной жизни не смогло поколебать духовную твердыню канонической Церкви и отвратить от нее народ Божий. Более того, это вмешательство привело к утрате высшего государственного поста лицом, которое больше всего стремилось превратить Церковь в свой политический инструмент. Надругательство над Церковью Божией не остается безнаказанным. Народ не простит посягательства на его святыни, а Бог воздает за это осуждением в вечности», – говорится в обращении.

Новый закон назван «актом поддержки раскола путем ослабления канонической Церкви и попыткой поставить ее в унизительную и опасную зависимость от государства».

«В Русской Православной Церкви по собственному опыту знают, что раскол является величайшей общенациональной трагедией. Политические силы как Черногории, так и Украины, заинтересованные в подрыве народного единства, долгие годы поддерживали раскольников, видя в них инструмент ослабления канонической Церкви. Взращенное ими древо принесло ядовитые плоды нового «государственного мышления», отводящего расколу роль движущей силы перерождения общественного сознания.

Эта болезненная трансформация нанесла Украине незаживающие раны братоубийственной вражды. С горестью видим, что те же последствия грозят ныне вашей стране, где в происходящем ясно прослеживаются параллели с украинской ситуацией», – отмечается в обращении.

В РПЦ уверены, что «в обеих странах на самом деле осуществляется один и тот же замысел, родившийся далеко за их пределами».

Священный Синод обратился ко всем поместным православным церквам с призывом поддержать каноническую церковь в Черногории. РПЦ также просит мировой сообщество не допустить попрания прав религиозных общин в Черногории.