РПЦ: Пора исправить ошибку с созданием ПЦУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Создание на Украине из раскольников под патронатом Константинопольского патриархата так называемой ПЦУ не развязало религиозный узел в стране.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В Украинской православной церкви остались практически все. Но ситуация по-прежнему тревожная, в первую очередь с точки зрения действий националистов и периодических потаканий им со стороны власти на разных уровнях. Мы можем констатировать, что ни одно из обещаний, которые давала политическая власть в лице президента Порошенко и которые давались из церковного Стамбула, не было претворено в жизнь. Патриарх Варфоломей говорил, что своим решением он развяжет сложный религиозный узел на Украине. Этого, конечно, не произошло», – сказал Легойда «Известиям».

Он напомнил, что и киевские политики, и Константинополь прогнозировали, что в новую церковь быстро перейдут архиереи и миряне из УПЦ.

«И этого не случилось. Практически все 12,5 тыс. храмов остались в Украинской православной церкви, предстоятелем которой является блаженнейший митрополит Онуфрий. Менее 1% храмов за прошедшее время покинуло Церковь, причем большинство таких ситуаций связано с давлением на людей, с нарушением закона при попустительстве местных властей», – подчеркнул представитель РАЦ.

Также он дал оценку заявлению главы ПЦУ Епифанию, сказавшего, что «надо исправить ошибку» и перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря.

«Ошибка, которую действительно надо исправить, — это создание так называемой ПЦУ неканоническими методами, посредством грубого вмешательства со стороны церковного Стамбула в дела другой поместной Церкви», – убежден собеседник издания.

Он также рассказал, какие из православных церквей признали ПЦУ.

«На сегодняшний день это Константинополь, собственно, даровавший неканоническую автокефалию, которую признали предстоятели и часть епископата Александрийской, Кипрской и Элладской церквей», – уточнил священник.

Он уточнил, что с Константинополем у РПЦ теперь нет евхаристического общения, которого нет также с предстоятелями названных терх церквей, а также теми из их епископата, кто признал раскольников.

«Вместе с тем мы исходим из того, что признания раскольников полнотой этих трех церквей не состоялось, так как не было принято решения на уровне органов церковной власти этих церквей, правомочных принимать такое решение — Синода или Собора. Вот почему с некоторыми архиереями и клириками этих церквей евхаристическое общение сохранено», – подчеркнул Легойда.

Он выразил надежду, что «многострадальная украинская земля и многострадальная украинская церковь когда-то смогут пережить это тяжелое время, и каноническое церковное устроение возобладает на Украине».