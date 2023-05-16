РПЦ приняла историческое решение в отношении Бердянской епархии

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Сегодня священный синод Русской Православной Церкви постановил принять Бердянскую епархию УПЦ в непосредственное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Об этом сообщает официальный сайт РПЦ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Священнослужители Бердянской епархии ранее заявили, что её руководитель митрополит Ефрем бежал на подконтрольную Украине территорию.

«1 мая 2023 года собрание священнослужителей Бердянской епархии (76 из 86 клириков при 5 отсутствующих и 5 против) обратились к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с письмом, в котором, сообщая об отъезде из епархии епархиального архиерея Преосвященного митрополита Бердянского и Приморского Ефрема, таким образом, де факто отказавшегося от дальнейшего исполнения своих архипастырских обязанностей, просят Святейшего Патриарха «принять их под свой первосвятительский отеческий омофор», дабы «наладить полноценную жизнь епархии», – говорится в журнале по итогам заседания синода РПЦ.

Обращает на себя внимание обоснование прецедента, в качестве которого указан знаменитый Указ Святителя Патриарха Тихона N 362 от 7/20 ноября 1920 г., изданный вдогонку уходящей Белой армии генерала Врангеля и ставший одним из краеугольных камней основания Русской Зарубежной Церкви.

Задействована та часть Указа, в которой говорится, что «епархиальный совет или духовенство и миряне епархии, лишенной архиерея вследствие передвижения линии фронта или изменения государственной границы, обращаются к ближайшему или наиболее доступному по удобству сообщения епархиальному архиерею. Таковой вступает в управление данной епархией сам или командирует для управления этой епархией своего викария.

«Таким образом, этот судьбоносный Указ Всероссийского Патриарха более чем 100-летней давности не утерял своего значения и силы и в наши дни. В контексте нынешних судьбоносных событий его не раз в беседах вспоминали русские церковные историки. И вот, мы видим эту преемственность церковной мысли, традиции и действия от Святого Патриарха Тихона к Святейшему Патриарху Кириллу – историческое событие совершается на наших глазах», – отмечает бывший секретарь Одесской епархии, священник Андрей Новиков.