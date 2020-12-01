РПЦ призвала создать единый фронт противодействия искажению отечественной истории

01.12.2020, Москва, Владимир Гладков

Все представители власти, религиозных и общественных организаций России, а также СМИ, должны объединиться и выступить единым фронтом против попыток искажения истории о Великой Отечественной войне.

От искажения исторической правды страдает молодёжь и травмируется старшее поколение, и задача власти, религиозных организаций, общественности и СМИ противостоять искажениям общей памяти.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Об этом на заседании Совета Федераций РФ заявил епископ Клинский председатель синодального отдела Русской православной церкви по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами отец Стефан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Историческая память и правда о Великой Отечественной войне составляет основу национального духа и гордости за страну и её народ, общности и сплочённости.

Сегодня мы всё глубже осознаём исторический подвиг народа и тот факт, что история Великой Отечественной и всей Второй мировой войны – приоритетная основа формирования и восстановления в нашем обществе преемственности поколений, сохранения победных традиций, обеспечения международного авторитета России. Поэтому сохранение памяти о войне является одним из важнейших факторов сплочения и консолидации общества.

От искажения исторической правды страдает молодёжь, теряющая ориентиры, и старшее поколение, которое травмирует ложь. Все мы – представители власти, религиозных организаций, общественности и СМИ, должны единым фронтом противостоять фальсификаторам, попыткам исказить историю и общую память», – отметил отец Стефан.

В свою очередь, руководитель организационно-аналитического отдела Российского военно-исторического общества Игорь Морозов подчеркнул, что на территории Европы продолжается варварское уничтожение памятников, связанных с Великой Отечественной Войной.

«В Словении, Австрии, Франции, Болгарии и Чехии при содействии здоровых сил на территории этих государств и под эгидой Российского военно-исторического общества установлены памятники советским солдатам.

К сожалению, мы ведём совместную борьбу против вандализма и исторического варварства, которое мы отмечаем в последнее время на территории ряда европейских стран по уничтожению памятников великим полководцам и событиям, связанным с Великой Отечественной и Второй мировой войной», – возмутился он.