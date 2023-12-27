РПЦ: События на Украине были предсказаны, Россия выйдет из этого более сильной

Трагические события на Украине были предсказаны православными святыми, Россия выйдет из конфликта более сильной державой, а триединый русский народ вновь будет в согласии.

Об этом в интервью ForPost заявил благочинный Севастопольского округа Крымской митрополии протоиерей Сергий Халюта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Преподобный Лаврентий Черниговский ещё в начале 50-х годов говорил, что мы пройдём через все эти испытания. Ещё 15-20 лет назад, читая эти пророчества, невозможно было даже представить себе, что вообще это возможно. Но мы сейчас видим, что мы проходим через это испытание. И преподобный говорил: как Троица единосущная нераздельна, так и триединый народ русский, украинский, белорусский единосущный и нераздельный. Вот к этому мы и стремимся, и этого мы обязательно достигнем. И мы станем сильной державой», – сказал священник.

Он напомнил о репрессиях, которым подвергаются сейчас верные Церкви на Украине, захватах монастырей, однако и это также было предсказано.

«Есть предсказание о том, что эти беды для лавр случатся, и для Киево-Печерской лавры, и для Почаевской лавры… Четыре митрополита сидят в тюрьме – митрополит Ионафан, митрополит Павел, митрополит Феодосий и митрополит Лонгин… Даже страшно говорить, как захватываются храмы, как избивают и убивают священников, как изгоняются прихожане из своих храмов… Во Львове храмы все закрыты», – подчеркнул отец Сергий.

Он считает, что большая часть населения Украины сохраняет здравомыслие – люди отказываются ходить в захваченные храмы.

«Пустота, нет там веры, нет благодати… Захваченный храм в любом районном центре, областном центре посещают десяток человек, а священники Украинской Православной Церкви и верующие собираются где-то на квартире, в частном доме. И туда приходят сотни людей, чтобы помолиться и соединиться со Христом. Это, опять-таки, показывает, что на Украине достаточно много здорового населения. Поэтому, я думаю, что от этой раковой опухоли, которая сегодня, к сожалению, поразила государство Украина, оно будет избавлено. Всё вернётся на круги своя, народ Украины – это наш народ. Мы единокровные братья, из одной купели крещение, и по-другому и быть не может», – сказал священник.