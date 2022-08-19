РСМД: «Запад разочарован. Чуда на Днепре не случилось, Украина проигрывает»

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Новости Украины

Поставки западного оружия укрепляют украинскую армию, но не меняют общую картину – ВС РФ продолжают пусть и медленно, но продвигаются вперед.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит гендиректор Росийского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

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Он напоминает, что в эти дни в Польше отметили дату «чуда на Висле», когда Красная армия, изгнавшая польских оккупантов и их пособников из УНР, тем не менее провалила наступление на Варшаву.

«Сто лет спустя в США и Европе заговорили о грядущем «чуде на Днепре». Кажется, вот еще одно усилие, еще одно напряжение сил, еще одна неделя или месяц — и российская военная машина начнет давать сбои, откатываясь назад к Донецку и Луганску, а то и вообще к Ростову и Белгороду. Но проходит неделя за неделей, месяц за месяцем, а сроки ожидаемого «чуда на Днепре» сдвигаются все дальше в будущее, подобно ускользающей линии горизонта. Растущие поставки западных вооружений усиливают украинскую армию, но все же не в состоянии изменить общую картину происходящего. Российские силы пусть осторожно и без эффектных прорывов, но продолжают упорное продвижение в западном направлении. Ситуация на поле боя хотя и медленно, но меняется в пользу Москвы, что, в свою очередь, ужесточает российские условия будущих политических договоренностей», – отмечается в публикации.

Автор дает понять, что теоретически Запад может переломить эту тенденцию, но это такая «игра ва-банк предполагала бы резкое увеличение масштабов военной поддержки Киеву».

«Но в этом случае дело, вполне вероятно, дошло бы до прямого вовлечения НАТО в украинский конфликт, после чего двадцатилетняя афганская эпопея, скорее всего, показалась бы легкой прогулкой», – пишет эксперт.

Он добавляет, что любое решение о перемирии, а тем более о мирном урегулировании должно приниматься в Киеве, однако от позиции Запада зависит очень многое.

«Если «план А», то есть победа Украины, выглядит все менее реалистическим, то Западу стоит, по всей видимости, уже сейчас задуматься о «плане Б», предполагающем достижение хотя бы временного компромисса не только между Москвой и Киевом, но и между Россией и Западом. А как же быть с идеей заставить Кремль «заплатить за Украину»? На этот счет Западу не стоит беспокоиться — плата российской стороны за нынешний конфликт в любом случае окажется исключительно высокой. Впрочем, подсчитывать потери и издержки, пока продолжается военное противостояние, вообще не имеет никакого смысла», – резюмирует Кортунов.