«Рубикон пройден». Пушилин рассказал об отношениях с Украиной

11.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Если Украина не вернется к пониманию необходимости союза с Россией, то украинское государство исчезнет с карты мира.

Об этом в интервью «Известиям» заявил глава ДНР Денис Пушилин, отвечая на вопрос, готов ли он к переговорам с новым президентом Украины Владимиром Зеленском.

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«Общеизвестно, что гражданский конфликт невозможно решить без прямых переговоров противоборствующих сторон. Зеленский заявил, что на них не пойдет. Он, как и его предшественник Порошенко, предпочитает заявлять, что «агрессор — Россия». Это неконструктивная позиция, по сути, продолжение воинственной политики Киева. Как это сочетается с «лозунгами мира»? Никак. Зеленский не выполняет свои предвыборные обещания, хотя все соцопросы показывают желание большинства простых жителей Украины завершить эту войну», – сказал Пушилин.

Также он рассказал, каким бы хотел видеть отношения с украинским государством.

«Я хотел бы видеть не просто отношения с Киевом другими, я хотел бы видеть Украину другой: мирной, свободной от влияния «партнеров», чтящей День Победы, общие ценности Русского мира, а не «толерантные западные». Украина должна проснуться, стать собой, вернуться в свой родной нравственный каркас, тогда и отношения станут нормальными. И не только с Донбассом», – подчеркнул глава ДНР.

При этом он признает, что сближение Украины и России не будет простым.

«Теперь Рубикон пройден. И Украине придется пройти непростой путь, прежде чем она вернется к пониманию необходимости союза с Россией. Иначе ее просто не будет на карте мира даже в оставшихся границах. Когда жители страны одумаются и вернутся к своим корням, никто не скажет. Когда это произойдет, конечно, можно будет говорить и о взаимодействии республик с Украиной. Другой — союзной России — Украиной», – резюмировал Пушилин.