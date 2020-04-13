13.04.2020, Москва, Ольга Козаченко

Сделка ОПЕК+, в рамках которой основные нефтедобывающие страны договорились о снижении добычи «черного золота», стала хорошей новостью для российской валюты.

Такое мнение в комментарии «Московскому комсомольцу» высказал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

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«Для рубля — договоренность ОПЕК+ пока является хорошей новостью. Уже очевидно, что во II квартале 2020 года нефть будет торговаться на скромном уровне в $30-35 за баррель. Соответственно, мы должны ориентироваться на 70-72 рублей за доллар. Этот диапазон при отсутствии внешних неожиданных шоков будет актуален и в мае, и в начале лета. К концу года ориентируемся на $50 за баррель, и доллар тогда уйдет в диапазон 65-70 рублей. Паника на валютном рынке прекратилась, так и не начавшись. Рубль отделался легким испугом», — сказал Разуваев.

«Новая сделка ОПЕК+ будет действовать два года. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, страны альянса согласовали сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. В рамках этого соглашения 23 страны (включая Россию и Саудовскую Аравию), договорились о сокращении добычи, начиная с 1 мая на 10 млн баррелей в сутки. Еще 5 млн «бочек» уберут с рынка США, Канада, Норвегия и другие страны, которые ранее формально не входили в состав ОПЕК+», – отмечается в статье.