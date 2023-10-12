Рубль сразу поднялся – стоило Путину «послать Набиуллину»

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Указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой по внешнеторговым контрактам, был подписан вчера президентом РФ Владимиром Путиным. Указ коснется 43-х компаний-экспортеров ТЭК, металлургии, химпрома и лесо-промышленного комплекса.

Правительство введет в их правления надзирателей от Росфинмониторинга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Меры вводятся на полгода. Они, очевидно, связаны с резким падением курса рубля в последние месяцы, в котором многие в России обвиняют главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.

Она сегодня выступала в Госдуме РФ, представляя кандидатуры новых членов правления. Оппозиционные депутаты воспользовались поводом, чтобы потролить банкиршу.

Экономист Михаил Делягин обратил внимание Набиуллиной, что контроль исполнения нового указа президент поручил Росфинмониторингу, а не ей.

В ответ глава ЦБ РФ заверила, что будет выполнять указ, хотя признала, что ранее высказывала сомнения в его целесообразности.

«Она всегда была против. Путин ее послал. Но совсем он ее не уволит. Разве что она попробует сменить президента. Тогда ее уволят», – прокомментировал ответ Набиуллиной Делягин своим коллегам в зале.

Под подбадривающие крики «Жги, Миша» Делягин повторил свой вопрос.

«Нет противоречий между моей позицией и позицией президента», – заверила Набиуллина.

«Почему она такая упрямая в непризнании своих ошибок? И как же много желающих видеть Эльвиру Сахипзадовну свободной от занимаемой должности. Всё-таки сильная у нас экономика если ее выдерживает», – недоумевает в своем тг-канале коллега Делягина Дмитрий Кузнецов.

Экономист Константин Двинский считает, что указ президента является крупнейшим за последние годы аппаратным поражением главы ЦБ.

«Саботажу Набиуллиной пришел конец. Центробанк своей политикой достал абсолютно всех. На Набиуллину взъелись даже банкиры и Минфин, не говоря уже о представителях реального сектора экономики. Если ранее ЦБ не мешал хотя бы своим коллегам по либеральному цеху, душа только реальный сектор экономики, то попустительство девальвации и рост ключевой ставки практически обнулили результаты работы всех», – пишет он.

Его коллега Никита Кричевский сомневается, что все это приведет к отставке Набиуллиной.

«Противоречия между правительством и ЦБ никуда не делись: «кто – в лес, кто – по дрова». ЦБ не справляется с выделенной ему делянкой (валютным рынком). Из Указа следует, что это очевидно даже для Путина. Решение кадрового вопроса? Путин никогда не действует под давлением», – размышляет Кричевский.

«Назвать происходящее окончательной победой пока трудно. Хотя это, безусловно, большой шаг в направлении финансового суверенитета России. Дальнейшее зависит от реализации. Она может не быть лёгкой. Посмотрим, насколько сильным будет теперь внутренний саботаж. В условиях агрессивных финансовых санкций со стороны Глобального Запада очень странно пытаться и дальше работать по правилам так называемого “свободного” рынка, который фактически подконтролен противнику», – пишет директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина.

Тем временем курс доллара на Мосбирже упал сразу на 3,2%, опустившись ниже 97 рублей, впервые с 29 сентября. Глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал дальнейшее падение американской валюты – до 90 рублей.

Журналист Альберт Бикбов считает, что рубль укрепится примерно до 80 рублей за доллар.

«Но заработают отлаженные схемы (руки-то помнят) по уводу валютной выручки. Схем море: рублевые фирмы-прокладки, бартер, вексели, зарубежная фирма для слива на нее валютной разницы и еще свыше 100500 схем и уловок. Понятно, что Росфинмониторинг будет охотиться, а экспортеры убегать. Но, все равно хитрость победит. К чему все это приведет? К падению поступления валюты в страну. И, как следствие, к дальнейшему взлету курсов валют. Ракетой взлетят эти курсы – мало не покажется», – пугает всех Бикбов.

Политолог Сергей Марков считает, что нужны более жесткие меры.

«Путин вынужден был подписать указ, потому что несколько месяцев экспортеры клялись, что их можно попросить, и они добровольно будут продавать валюту и укрепят рубль. Обманули. Рубль болтается около 100. Пришлось экспортёров уже официально заставлять. Но как теперь проверить? Ведь они же экспортируют теперь по серым схемам, чтобы избежать санкций. Жёстче надо, жизнь так учит», – написал Марков.

Его коллега Марат Баширов уверен, что надзор Росфинмониторинга поможет.

«На основе сравнительного анализа деятельности компаний до Указа и после введения надзора станет понятно кто и сколько оставлял “в тени”», – пишет он.

«Для особо хитрозадых и непонятливых. Если не поймут, то узнают у добрых докторов о допущенном непонятливыми массовом нарушении законодательства в ходе приобретения активов», – уверен блогер-инженер Дмитрий Конаныхин.

«Стоило конечно еще арестовать 5-6 человек за антигосударственную деятельность и вывод капитала с последующим показательным процессом в Колонном зале Дома Союзов, но пока можно и так», – добавляет публицист Сергей Мардан.

«Если за нарушение договоренности не предусмотрено наказания, то ее выполнять не будут», – сомневается экономист Денис Ракша.