Рубль стал практически внутренней валютой ЕАЭС

Елена Острякова.  
31.05.2023 17:36
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕАЭС, Россия, Финансы


89% взаимных расчетов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проходило в национальных валютах в первом квартале 2023 года.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил зампред правительства Алексей Оверчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

89% взаимных расчетов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проходило в национальных валютах в...

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«Использование традиционных резервных валют в качестве оружия, нацеленного против нашей экономики, продемонстрировало, насколько важно иметь собственную независимую финансовую систему, опирающуюся на расчеты в национальных валютах. А также собственную систему подтверждения финансовых сообщений», – сказал Оверчук.

Переход на национальные валюты, по его словам, обеспечил рост взаимной торговли на 82%.

«То есть мы практически внутри ЕАЭС перешли на торговлю в наших национальных валютах. Понятно, что доминанта в этих валютах наш российский рубль. В экспорте и импорте товаров и услуг на его долю в расчетах между странами ЕАЭС сегодня приходится 77,5%. При этом большинство банков на пространстве СНГ сегодня имеют возможность использовать систему подтверждения финансовых сообщений, созданную Банком России», – добавил вице-премьер.

Также в ЕАЭС создана Евразийская перестраховочная компания дополнительная страховая емкостью 120 миллиардов рублей, которая позволит поддержать дополнительный объем взаимной торговли на сумму более 361 миллиарда.

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