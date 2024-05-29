Рубль за вход и два за выход: в ЕС хотят платить украинцам, лишь бы те уехали обратно

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Зачетная новость от украинского нардепа Гончаренко: оказывается, за возвращение обратно из ЕС на Украину украинским беженцам будут платить деньги.

По словам соратника Порошенко, соответствующее решение принял Комитет ПАСЕ по миграции: “То есть после окончания боевых действий украинцы, которые будут возвращаться в Украину, смогут получить финансовую помощь от европейских стран”, – обещает нардеп.

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Если такое произойдет, это можно будет считать вершиной украинской удачи. Сами посудите: за выезд из Украины людям уже по факту заплатили – если подсчитать суммы, выплаченные за два года сотням тысяч людей, получивших убежище и положенные по этому статусу льготы и соцвыплаты в ЕС. А теперь те же самые люди получат «подьемные» и за свой отьезд обратно. Ну, понятно, не все, а только те, кто за это время не успел прижиться и пустить корни на новой родине. Как там говорят в подобных случаях: рубль за вход и два за выход?

Зря все же известную сказку про Емелю, у которого все выходило по щучьему велению и без малейших собственных усилий считают русской. Если рассудить, она отлично вписывается именно в украинский национальный поведенческий паттерн.

Правда, на пути реализации схемы обратной саморепатриации за деньги сейчас стоит мощный сдерживающий фактор: идущая война, грозящая сожрать вернувшихся в процессе мобилизации. Но все равно интересно посмотреть на грядущий баттл Жадности со Страхом. Чья возьмет?