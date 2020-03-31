31.03.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Россия, Сюжет дня, Финансы, Экономика, Энергетика
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Рублю прогнозируют черный месяц




Цены на нефть, от которых во много зависит курс российского рубля, в апреле могут упасть еще на 20 процентов.

Такое мнение высказывает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов, которого цитирует «Московский комсомолец».

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Отмечается, что есть основания полагать, что апрель станет «черным» месяцем для «черного золота».

«Отраслевые эксперты предполагают дальнейшее падение спроса на энергоресурсы. Существуют прогнозы о снижении интереса к нефти еще на 20%», — говорит Суверов.

По его словам, в настоящее время мировой топливный сектор столкнулся с рекордным перепроизводством углеводородов, а с 1 апреля, когда закончится действие договора в рамках ОПЕК+, Саудовская Аравия значительно нарастит добычу сырья, что нанесет дополнительный удар по котировкам. В результате не только WTI упадет ниже 20 долларов за баррель, но и Brent, который всегда оценивался гораздо дороже.

При этом для российской валюты даже нынешние нефтяные котировки рисуют весьма неприятные перспективы. По мнению Суверова, карантинная неделя, на которую отправили россиян, не предоставила отдыха рублю. Минфин за счет увеличения валютных интервенций постарается нивелировать реакцию на падение нефтяных цен, но полностью отыграть ее не сможет. Поэтому, прогнозирует эксперт, уже в ближайшее время доллар может преодолеть очередной психологический рубеж в 85 рублей.

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