«Рудимент вчерашнего: Зеленский деградировал как личность» – приговор украинского эксперта

Дорвавшись до власти, Владимир Зеленский сильно деградировал как личность, превратившись в озлобленного диктатора.

Об этом в интервью американскому блогеру Стиву Дуднику заявил политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский постепенно отказывается от тех позиций, на которых он пришел во власть и благодаря которым он получил голоса 73% украинцев, которые голосовали на выборах. Он предает фактически своих избирателей.

Начинает постепенно отказываться от своих друзей, с которыми пришел, которые помогли ему стать президентом. Постепенно избавляется от всех тех, кто знал его в другой ипостаси.

Даже преследование олигархов выборочно – он преследует тех, кто приглашал его когда-то на корпоративы, в основном. Те, перед кем ему приходилось смешить гостей, кривляться и так далее, те становятся сегодня его врагами. Тех он загоняет, кого из страны выгоняет, кого сажает в тюрьму и так далее», – сказал Бондаренко.