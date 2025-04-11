«Рудимент вчерашнего: Зеленский деградировал как личность» – приговор украинского эксперта

Вадим Москаленко.  
11.04.2025 21:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Дорвавшись до власти, Владимир Зеленский сильно деградировал как личность, превратившись в озлобленного диктатора.

Об этом в интервью американскому блогеру Стиву Дуднику заявил политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дорвавшись до власти, Владимир Зеленский сильно деградировал как личность, превратившись в озлобленного диктатора. Об...

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«Зеленский постепенно отказывается от тех позиций, на которых он пришел во власть и благодаря которым он получил голоса 73% украинцев, которые голосовали на выборах. Он предает фактически своих избирателей.

Начинает постепенно отказываться от своих друзей, с которыми пришел, которые помогли ему стать президентом. Постепенно избавляется от всех тех, кто знал его в другой ипостаси.

Даже преследование олигархов выборочно – он преследует тех, кто приглашал его когда-то на корпоративы, в основном. Те, перед кем ему приходилось смешить гостей, кривляться и так далее, те становятся сегодня его врагами. Тех он загоняет, кого из страны выгоняет, кого сажает в тюрьму и так далее», – сказал Бондаренко.

«Фактически поэтому я и говорю о деградации личности и о том, как человек, который декларировал, что «я принесу мир», «при мне будет справедливость», «я уничтожу коррупцию», «я сделаю людей счастливыми», фактически он превращается в диктатора.

Да, Зеленский на сегодняшний день становится уже рудиментом вчерашнего дня. И он использует войну как фактор, как аргумент, почему он должен остаться у власти. Он понимает, что внутри страны он построил государство в государстве.

Его партия войны, которая является частью глобальной партии войны, потому что и в Европе там Макрон, Стармер, Мерц – это тоже партия войны. «Зеленская» – это партия войны в Украине. Партия войны, в которую входят люди, которые зарабатывают на войне», – подытожил политолог.

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