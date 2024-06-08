«Рука Москвы» атаковала Disney и BabyTV прямо в космосе – Bloomberg

Сергей Чижов.  
08.06.2024 13:12
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Информвойна, Политика, Россия, СМИ


Издание Bloomberg  пишет, будто бы Россия включила свою пропаганду на детских телеканалах в Европе, включая Disney, путем создания помех спутниковым сигналам и трансляции военных видеороликов на русском языке.

Как утверждает Bloomberg со ссылкой на документы, с которыми ознакомились его журналисты, европейские спутниковые вещатели заметили попытки РФ вмешиваться в эфиры.

Издание Bloomberg  пишет, будто бы Россия включила свою пропаганду на детских телеканалах в Европе,...

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«Как минимум три спутника французского оператора Eutelsat SA серьезно пострадали с середины марта, и сбои продолжадись два месяца. Вмешательство зафиксировали также на  телеканалах Disney и BabyTV», – утверждается в публикации.

На BabyTV – утверждает Bloomberg – посреди детской развлекательной программы появилось военное видео, которое транслировалось на русском. В результате голландский кабельный оператор Ziggo исключил BabyTV из своих предложений.

Представитель Международного союза электросвязи, который координирует глобальное совместное использование радиочастот и спутниковых орбит, заявил, что полученные отчеты они обсудят на заседании 24-28 июня.

Издание утверждает, что российский радиочастотный центр не ответил на запрос о комментарии, а французское Agence Nationale des Frequences также отказалось от комментариев.

«Eutelsat Group полностью осведомлена о преднамеренных радиочастотных помехах от внешних источников, которые имели периодическое влияние на некоторые службы», — подчеркнул представитель французской компании.

Вся эта возня происходит на фоне очередной волны зачистки европейского медиапространства от российских СМИ. 17 мая Совет ЕС приостановил вещание РИА Новости,  «Известий», «Российской газеты», а также сайта Voice of Europe, обвиненного в том, что за ним стоит кум Путина Виктор Медведчук.

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