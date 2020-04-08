«Рука Москвы» в телеуроках от Сороса

08.04.2020, Киев, Сергей Устинов

С началом карантина и отправкой сотен тысяч украинских школьников на вынужденные каникулы встал вопрос организации дистанционного обучения. Выход был найден в виде телеуроков, которые согласились транслировать ряд ведущих телеканалов.

Саму же организацию удаленного учебного процесса под формальным руководством Минобразования доверили людям Сороса – некой общественной организации Освіторія, существующей на гранты фонда «Відродження», и в настоящее время осваивающей один такой грант в размере полмиллиона долларов – на подготовку тренеров для учителей государственных школ в рамках проекта «Новая украинская школа».

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Можно, конечно, посетовать на то, что, мол, пустили козла в огород, если бы не то обстоятельство, что этот самый «козел» пасется там едва ли не с момента появления независимой Украины на карте мира.

Именно по соросовским лекалам во многом кроились учебные программы и писались издаваемые учебники. А талантливые школьники и студенты из этой же кассы получали деньги на обучение за рубежом. И, как вы понимаете, не к востоку от украинских границ.

Но вернемся к Освіторії. Как уже было сказано, началось все это задолго до Зеленского, но с его приходом не только не было свернуто, но и вышло на новые оперативные просторы. Теперь вот, соросятам доверили обучать маленьких украинцев по телевизору во время самоизоляции.

Среди партнеров этого проекта значится и Канадское бюро международного образования. А непосредственной разработкой содержания онлайн-уроков занимается еще одна грантовая шарашка с громким названием Educational Era, также финансируемая из щедрого соросовского кармана. Если заглянуть на сайт EdEra, можно обнаружить там немало онлайн-курсов на любой вкус – и все за деньги западных посольств и международных фондов.

Все это осуществляется под зонтиком президентского патронажа и анонсированной Зеленским «Всеукраинской школы онлайн», в рамках которой с 6 апреля транслируются уроки для школьников с пятого по одиннадцатый класс. Онлайн-уроки проходят по 11 предметам: английский язык, история Украины, всемирная история, физика, алгебра, геометрия, география, химия, украинский язык, украинская литература и биология.

Содержание этих грантовых уроков и форма подачи материала уже стали предметом критических рефлексий в украинских СМИ, не входящих в соросовско-националистический пул.

Среди отзывов – как положительные, так и масса критических. И анекдотический урок математики, на котором рука учителя бесстрастно выводит мелом на доске, что 30-2 = 18, это, пожалуй, лишь самое безобидное из списка. Журналисты нашли этого новатора от математики – ею оказалась Елена Бурдун – учитель из Лицея информационных технологий №79 в Киеве, методист высшей категории, участник грантовых проектов от фонда Сороса и посольства Нидерландов.

Судя по отзывам родителей учеников, не нашло у них понимания и присутствие на уроке английского для 7-го класса двух мужчин в роли семиклассников.

«Учитель учит не зрителей, а сидящих за партами двух мужиков. Нет никакого контакта с аудиторией. Вторая дочь параллельно «учится» на канале «UA: Первый», 10-й класс. После урока украинского языка — шесть реклам, зачем они там нужны детям?! Дочь, пока шел урок, переписывалась с одноклассниками, и все просто смеялись над уроком. Что это? Будем учиться, как и раньше, самостоятельно искать материал в «Ютубе», – вот лишь один из критических отзывов.

За каждым из каналов, согласившихся принять участие в эксперименте, закреплена аудитория по классам: 5-й класс — «Плюсплюс» и «112 Украина»; 6-й класс — «NewsOne» и «Пиксель»; 7-й класс — ZIK; 8-й класс — УНИАН ТВ и «Индиго»; 9-й класс — «Рада» и «UA Культура»; 10-й класс — «UA: Первый»; 11-й класс — М1.

Но Украина не была бы Украиной, если бы даже в таком патентованном соросятнике не обнаружили вездесущую «руку Кремля».

Сначала директор одной из частных школ на западной Украине запретил своим ученикам смотреть телеуроки на трех каналах, аффилированных с главой партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Аргументация привычная: «кум Путина», «сепаратисты» и вот это вот все.

Затем, когда пыль от регионального скандала немного улеглась, тему подхватили и подняли уже на столичный уровень депутаты от Порошенко. Вятрович и иже с ним погнали волну, что, мол, уроки на «112 Украина», «NewsOne» и ZIK – это зрада зрадная и еще одно доказательство ползучей капитуляции перед Россией при Зеленском.

Казалось бы, причем тут Россия к чисто соросовскому проекту? Где логика? Но логика и Вятрович – вещи малосовместимые. Венцом же этой войны с «рукой Кремля» на украинском телевидении стала коллективная малява всех мало-мальски значимых обер-соросят, сбившихся в одну кучу. «Нет- телеурокам на пророссийских телеканалах Медведчука!» – в один голос взвыли конторы, живущие на иностранные деньги, только не российские, а западные.

Среди подписантов кляузы конторы, финансируемые правительствами и посольствами США, Швеции, Дании, фондом Сороса, американским правительственным USAID: Незалежна медійна рада; ГО «Детектор медіа», претендующий на роль этакой медиа-инквизиции, определяющкй, кто из журналистов «правильный», а кто нет; ГО «Інститут масової інформації»; ГО «Громадське радіо»; ГО «Інтерньюз-Україна»; ГО «Інститут демократії ім. Пилипа Орлика»; ГО «Сильні громади» и примкнувшие к ним физические лица Дмитрий Крапивенко – головний редактор националистического на всю голову «Українського тижня» и Петр Шуклинов, из кормящегося от USAID киевского издания Liga net.

Формально – это месть соросовских подпевал за устроенный каналами Медведчука накануне отставки кабмина Гончарука телемарафон под названием «Воняет Соросом».

Тогда, как мы помним, в прямом эфире и много часов подряд впервые в немаргинальном украинском телеэфире подробно говорили о роли неправительственных организаций в деле установления внешнего управления над Украиной.

Фактически назвав на широкую аудиторию вещи своими именами – кто на самом деле является пятой колонной в стране, где стало хорошим тоном травить вип-персон за мимолетный взгляд в сторону северо-восточного соседа, находясь при этом на прямом содержании у правительства США.

По правде говоря, все это не имеет никакого отношения к патриотизму и радению за национальные интересы. Если, конечно, это не интересы какого-нибудь Сороса.

Если брать шире – перед нами часть идущего сейчас активного контрнаступления

откровенно прозападных сил в украинском политикуме. Еще месяц назад, надолго отправленные, как тогда казалось, в глубокий нокаут, сегодня они, чувствуя слабость и растерянность власти, каждый день отвоевывают себе все новые позиции. В частности, вновь пытаясь навязать дискурс о «неправильных» СМИ.

Как бы мы ни относились к каналам того же Медведчука, в таких условиях заслуживают однозначной защиты от травли любые оппозиционные СМИ, вне зависимости от отношения к политическим компромиссам их владельцев.

В этом смысле, кстати, есть повод задуматься и идеологам ОПЗЖ. Если уж ругать каналы Медведчука, то не за мнимую пророссийскость, а за готовность выступать информационным партнером и площадкой по донесению грантоедского продукта до своей аудитории.

Раз ОПЗЖ так мечет громы и молнии в иноагентов, то почему бы ей не организовать на близких к ней каналах свои – альтернативные – телеуроки? Чтобы не «воняло Соросом».