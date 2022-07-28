«Рука не дрогнет»: Данилов анонсировал удары по территории России

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Новости Украины

Украинские военные могут нанести удары по объектам, находящимся на территории России, с которых производятся обстрелы Украины.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил в эфире украинского пропагандистского телемарафона.

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«Если потребуется, то поверьте, не дрогнет ни у кого рука, чтобы подписать то, что нужно подписать, для того, чтобы те объекты (откуда производятся обстрелы – ред.), о которых вы говорите, были уничтожены. Заявление нашего президента, что мы будем давать ответ и отпор именно по тем территориям, откуда все идет, это подтверждает… Нам известно обо всех выстрелах, производимых ракетами, самолетами или кораблями по нашей стране», – ответил Данилов на вопрос, хватит ли политической воли у руководства Украины ликвидировать военные цели на территории России.

Данилов также отметил, что Украине известно, откуда российские военные проводят обстрелы украинской территории.

Очевидно, такое заявление Данилова согласовано с Зеленским, который также заявил, что Украина будет “бить в ответ” на российские ракетные удары.

Ранее Зеленский заявил Politico, что Украина собирается вернуть контроль над югом в течение следующих 3-6 недель.