«Рука не дрогнет»: украинский эксперт верит в готовность русских к ядерным ударам

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На объектах стратегических ядерных сил России несут дежурство офицеры, у которых не дрогнет рука повернуть ключ пуска ракет, если поступит такое указание от руководства.

Об этом в эфире видеоблога «Студия Руслана Бизяева» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Старикова, морально российские военнослужащие будут готовы устроить ядерные удары по территории США

«Как человек, в руках которого находилось, когда я нес боевое дежурство, шесть самых мощных ракет, которые несли до 10 ядерных боеголовок, в зависимости от мощности, от 200 до 400 килотонн, наш полк, где я нес боевое дежурство, они были нацелены на один из позиционных районов США. В Штатах всего было три позиционных района, по которым мы наносили удар: западное побережье, восточное побережье и Техас… И при получении команды с командного пункта «Рубин» – это Генштаб или «Пролив» РВСН – боевые расчеты пуска беспрекословно выполнили бы задачу. Я к чему говорю – я бы, не задумываясь, как офицер боевого расчета пуска, как замкомандира дежурных сил, беспрекословно повернул бы ключи и эти шесть ракет ушли бы, началась ядерная война», – сказал эксперт.

«Так вот, в настоящее время в Российской Федерации несут боевое дежурство точно такие же офицеры, которых так же само готовят – морально, политически, то есть ведется боевая подготовка. Они беспрекословно выполнят приказ. Если высшее военно-политическое руководство примет такое решение, то рука ни у кого не дрогнет», – заявил Стариков.