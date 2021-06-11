Руками Анкары США пытаются оторвать от России Закавказье

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Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявили опрошенные «Известиями» политические эксперты.

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Так, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков обратил внимание, что с учетом активного расширения НАТО на восток и попыток сформировать из России образ врага США проводят активную политику в отношении Украины и Южного Кавказа.

«В отношении Грузии НАТО делает это напрямую, активно подталкивая Тбилиси к интеграции; в отношении Армении действуют Франция, Великобритания, к тому же в Ереване самое большое американское посольство; в отношении Азербайджана действует Турция. США стремятся сделать так, чтобы руками Анкары отрывать Закавказье от России: в первую очередь речь идет об Азербайджане и Грузии, но это может получиться и с Арменией, в зависимости от того, как там пройдут выборы», – полагает Аватков.

В свою очередь востоковед, кандидат политических наук Лариса Алексанян говорит, что Южный Кавказ занимает серьезное место во внешней политике США, хотя и не является зоной жизненно важных интересов этой.

«Вашингтон рассматривает регион в качестве плацдарма для вытеснения России из Кавказско-Каспийского региона и предотвращения укрепления позиций Ирана. Значение Южного Кавказа в американской внешней политике обусловлено также углеводородными ресурсами этого региона и их транспортировкой в Европу. США не собираются быть чисто наблюдателем происходящего в регионе. Новый статус-кво, повлекший за собой усиление роли России, в частности появление сильного контингента российских миротворцев, с одной стороны, и усиление влияния Турции на Южном Кавказе, в частности в Азербайджане, – с другой, объясняет повышенное внимание администрации Байдена к региону», – подчеркнула Алексанян.

При этой грузинский аналитик Арчил Сихарулидзе уверен, что сами южнокавказские государства тоже заинтересованы в сближении с Вашингтоном.

«Для Грузии США – это альтернатива России, возможность вступить в НАТО, для Баку – это шанс поднять свой престиж, после нагорнокарабахской войны имиджу Азербайджана как миролюбивого государства был нанесен ущерб. А для Еревана – это возможность в случае перетасовки в регионе найти поддержку вне Российской Федерации», – сказал Сихарулидзе.