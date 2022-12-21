Рухнул экспорт российской нефти

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Из-за ограничений, введенных Западом, за последние недели экспорт нефти из России упал на 11 процентов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Коммерсант».

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«Экспорт нефти РФ в дальнее зарубежье по трубопроводам и морю рухнул за две с половиной недели декабря на 11% относительно прошлого месяца, до примерно 560 тыс. тонн в сутки», – пишет издание, ссылаясь на собеседников, знакомых с ситуацией в отрасли.

Это происходит на фоне введения с 5 декабря странами ЕС эмбарго на российскую нефть и установленного потолка цен на уровне 60 долларов за баррель.

Уточняется, что пока эффект потолка не столь заметен, поскольку в течение переходного периода в 45 дней можно осуществлять отгрузки нефти по сделкам, заключенным до 5 декабря.

«РФ готовит ответные меры на потолок цен, но пока неясно, в чем они могли бы заключаться, учитывая, что страны, вводившие потолок (государства G7 и ЕС), и так уже отказались от российской нефти», – отмечается в материале.

Пока введенные западными странами новые ограничения сильно не повлияли на добычу. Так, российские компании добывают около 1,49 млн тонн в сутки, что даже немного выше уровня ноября, что может позволить увеличить добычу на 2 процента по сравнению с прошлым годом.

Но вот в следующем году ожидаются проблемы. Согласно оценкам Центра стратегических разработок, добыча нефти в РФ из-за потолка цен и эмбарго может снизиться в 2023 году на 10–25 процентов относительно результатов этого года.

По мнению, аналитика Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева с большой вероятностью РФ снизит добычу уже в январе 2023 года, и она останется на низких уровнях до весны из-за относительно слабого спроса на мировом рынке и вводимого странами ЕС с 5 февраля 2023 года запрета на импорт российских нефтепродуктов.

«В апреле—мае 2022 года наиболее сильно снизила добычу и экспорт «Роснефть», пострадавшая от санкций ЕС и «самоограничений» западных трейдеров. Сейчас позиции «Роснефти», переориентировавшей поставки в Азию, выглядят достаточно устойчивыми, но в непростой ситуации может оказаться ЛУКОЙЛ — из-за остановки поставок на его собственные НПЗ в Италии и Румынии», – говорит Кондратьев.