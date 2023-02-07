Рухнул старейший дуб – «оберег незалежности и целостности» Украины

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В Запорожье рухнул один из стволов знаменитого 700-летнего дуба, первые признаки разрушения которого были отмечены в день воссоединения Крыма с Россией.

Об этом событии сообщил местный общественник Александр Притула, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, вчера 6 февраля, рухнул наш славный Запорожский дуб. Которому навсегда было 700 лет, хотя на самом деле около 1000 лет. Это целая история жизни Запорожского края и мира. Благодаря Всеукраинской федерации «Спас» дети Запорожского дуба растут в 26 странах мира», – написал Притула в своем телеграм-канале.

В местных СМИ отмечают, что дуб всегда «принимал негативную энергетику» событий на Украине и в мире. С 2010 года растение было признано самым историческим деревом Украины.

По легенде, у дуба в 1648 году собирал своё войско Богдан Хмельницкий, а кошевой атаман Запорожской Сечи Иван Сирко с казаками под дубом писали письмо турецкому султану. Также есть свидетельства того, то в 1843 году под запорожским дубом поэт Тарас Шевченко читал свою поэму «Катерина», а во время Гражданской войны дуб хотели уничтожить махновцы.

Дерево находится в северной части Верхней Хортицы, современного правобережного района Запорожья возле притока реки Верхняя Хортица.

«Дуб нужно было кронировать, – посетовал Александр Притула. – Но мы не имели права».

Также он в комментарии СМИ вспомнил некоторые мистические совпадения.

«2 марта 2014 года, в день аннексии Крыма, упала небольшая ветка. А 8 мая 2015 года ударила молния и упала большая ветка», – вспоминает Александр Притула. – Возможно, и сейчас наш дуб принял негативную энергетику на себя».

Примечательно, что некая экстрасенс Дарья Миронова связала произошедшее с древним деревом с тем, что нынешнее украинское государство не будет больше существовать в той форме, в какой оно есть сегодня.

«Это признак того, что «хранитель Украины» – древо старинное – уходит, и начинается новая эпоха нового пути, новой трансформации. Смерть [оберега страны] – это показатель того, что нынешний режим Украины и та Украина, в каком она сейчас существует формате, те земли, которые сейчас принадлежат Украине, больше никогда не будут существовать в рамках страны», – рассказала Миронова изданию Life.

Экстрасенс предположила, что и государство, вероятно, будет называться по-другому, дескать, дуб является символом долголетия, мужской энергии Ян, поэтому его смерть может быть связана с «очень властным мужчиной, который не будет больше иметь той силы».

«Это глобальные перемены, полная реконструкция режима и жизненного пути украинского народа. Это не хорошо или плохо, это означает глобальную перемену», – заключила Миронова.

Однако сегодня, посетив место, Александр Притула сообщил, что единственная живая ветка дуба всё-таки уцелела. По его словам, рухнула центральная ветвь, тем не менее, дерево устояло.

«Запорожский дуб, вернее живая ветка – уцелел. Старая ветка действительно рухнула и могла сломать живую, но благодаря веревочной конструкции, которую в свое время сконструировал народный художник Украины Анатолий Гайдамака, старая ветка повисла в сантиметрах над живой», – написал Притула в последней свидомой надежде на чудо.