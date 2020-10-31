Рухнула еще одна мечта украинских патриотов

31.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

На Украине не осталось партий, которые бы по-настоящему поддерживало население – об этом красноречиво свидетельствует рекордно низкая явка на состоявшихся в прошлое воскресенье местных выборах. Рухнула и надежда украинских патриотов на преобразования в стране благодаря феноменальной популярности во всех регионах новой партии Владимира Зеленского – этой популярности больше нет, а партия «Слуга народа» близка к окончанию своей истории.

Об этом в своем видеоблоге заявил украинский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё уже, развалилось общее поле, «Слуги народа» развалились. Де-факто они уже всё, просто в голове у них ещё не произошла рефлексия по этому поводу, но де-факто им уже конец, все увидели реальную силу, точнее говоря, полное ее отсутствие.

Исчезла «Батькившина» как партия, которая влияла на ход событий, и на местных выборах последние 20 лет у нее были сильные результаты, они там еще пару лет назад показывали хорошие результаты», – сказал Романенко.

«То есть, налицо обнуление старой политической элиты, потому что все эти варианты с ОПЗЖ, с «Евросолидарностью» закапсулировались по своим окраинам.

Практически мы видим, что во Львове партийный список, который проходит в горсоветы, в ОТГ, прямо противоположный тому, что на Востоке.

И «зелёные», которые на эту функцию замахнулись, но не потянули, выстроив партию национального типа, которая во всех регионах хорошо брала, они фактически тоже рассыпались. И поэтому местные выборы констатируют вакуум», – добавил политолог.