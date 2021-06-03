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03.06.2021, Симферополь, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Россия, Украина
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Рухнули надежды Украины на водную блокаду Крыма

Новости УкраиныУкраина напрасно рассчитывала добиться от России политических уступок, шантажируя вопросом поставок водоснабжения Крыма. Проблема...

Украина напрасно рассчитывала добиться от России политических уступок, шантажируя вопросом поставок водоснабжения Крыма. Проблема принципиально уже решена – населенные пункты полуострова перешли на круглосуточный режим подачи, а водохранилища накапливают резервы.

Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявил вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, сейчас подача воды в населенные пункты Крыма увеличилась на 30% благодаря пробуренным скважинам.

«У нас с водоснабжением Крыма на сегодняшний день, я считаю, ситуация принципиально решена. Вода подается без ограничений. Водохранилища сегодня наполнены водой, мы пробурили большее количество скважин, чем планировали», – заявил Хуснуллин.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в комментарии «ПолитНавигатору» подтвердил информацию Хуснуллина.

«Два-три месяца назад вода подавалась по графику, а сейчас – круглые сутки. Уже поэтому ситуация улучшилась, и это видно, проблемы решаются. Мы должны понимать, что, вообще-то, у нас была очень плохая ситуация с водой и в период Украины. Вода была некачественная, подавалась с перебоями и тоже зависела от природной ситуации. В западном регионе Крыма вода была со значительной долей минерализации, а сейчас ситуация меняется – туда провели водопровод. У нас есть все шансы решить полностью все вопросы устойчивого водообеспечения Крыма качественной питьевой водой. Еще в прошлом году я говорил, что мы справимся с проблемой за три года, но видим, что удается это сделать гораздо раньше», – заявил Цеков.

Отметим, что сегодня объемы воды в водохранилищах естественного стока составляет 56,2 миллиона кубометров, что почти на 10 миллионов больше, чем на начало апреля этого года. Наиболее заполненным является Аянское водохранилище – 71% от проектного объема. Питающее Ялту Счастливенское водохранилище заполнено на 65%, а наименее заполнено Симферопольское водохранилище с объемом порядка 20%.


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