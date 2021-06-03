Рухнули надежды Украины на водную блокаду Крыма

03.06.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина напрасно рассчитывала добиться от России политических уступок, шантажируя вопросом поставок водоснабжения Крыма. Проблема принципиально уже решена – населенные пункты полуострова перешли на круглосуточный режим подачи, а водохранилища накапливают резервы.

Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявил вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, сейчас подача воды в населенные пункты Крыма увеличилась на 30% благодаря пробуренным скважинам.

«У нас с водоснабжением Крыма на сегодняшний день, я считаю, ситуация принципиально решена. Вода подается без ограничений. Водохранилища сегодня наполнены водой, мы пробурили большее количество скважин, чем планировали», – заявил Хуснуллин.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в комментарии «ПолитНавигатору» подтвердил информацию Хуснуллина.

«Два-три месяца назад вода подавалась по графику, а сейчас – круглые сутки. Уже поэтому ситуация улучшилась, и это видно, проблемы решаются. Мы должны понимать, что, вообще-то, у нас была очень плохая ситуация с водой и в период Украины. Вода была некачественная, подавалась с перебоями и тоже зависела от природной ситуации. В западном регионе Крыма вода была со значительной долей минерализации, а сейчас ситуация меняется – туда провели водопровод. У нас есть все шансы решить полностью все вопросы устойчивого водообеспечения Крыма качественной питьевой водой. Еще в прошлом году я говорил, что мы справимся с проблемой за три года, но видим, что удается это сделать гораздо раньше», – заявил Цеков.

Отметим, что сегодня объемы воды в водохранилищах естественного стока составляет 56,2 миллиона кубометров, что почти на 10 миллионов больше, чем на начало апреля этого года. Наиболее заполненным является Аянское водохранилище – 71% от проектного объема. Питающее Ялту Счастливенское водохранилище заполнено на 65%, а наименее заполнено Симферопольское водохранилище с объемом порядка 20%.