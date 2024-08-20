«Руки не из того места» – в Раде сетуют, что не могут строить укрепления как русские
Из-за тотальной коррупции и раздрая в верхах украинская армия не осиливает быстрое возведение качественных фортификаций. Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявила депутат от партии «Голос» Соломия Бобровская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы видим сотни и сотни метров полностью оборудованных просто в лучшем образце их фортификационных сооружений. Почему, видя и наши фортификационные сооружения, не просто их оборудование, а как они построены, у меня вопрос: у нас руки не так растут, у нас голова и мозг не так работает, чего нам не хватает делать подобные вещи на первой, второй, третьей линии? Тем более, когда президент давал распоряжение это сделать еще с осени 2023 года?
Мы сейчас не знаем, что делать с Покровском, потому что и город сам не был готов к обороне, и Авдеевка была не готова к обороне, и многие-многие другие города, которые мы, к сожалению, теряли в силу определенных вещей, которые были не продуманы, не подготовлены и абсолютно с коррупционным фактором украдены и провалены», – возмущалась депутат.
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«Еще один вопрос. Почему именно областные военные администрации пытаются указывать военным, тактической группировке, как строить эти фортификационные сооружения? Правда, это касается особенно восточных областей, которые не согласовывают документы.
Куда мы все катимся? Ну, неужели мы здесь не воюем за выживание, а только думаем, как украсть эти миллиарды?» – резюмировала Бобровская.
Спасибо!
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