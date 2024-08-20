«Руки не из того места» – в Раде сетуют, что не могут строить укрепления как русские

Из-за тотальной коррупции и раздрая в верхах украинская армия не осиливает быстрое возведение качественных фортификаций. Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявила депутат от партии «Голос» Соломия Бобровская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы видим сотни и сотни метров полностью оборудованных просто в лучшем образце их фортификационных сооружений. Почему, видя и наши фортификационные сооружения, не просто их оборудование, а как они построены, у меня вопрос: у нас руки не так растут, у нас голова и мозг не так работает, чего нам не хватает делать подобные вещи на первой, второй, третьей линии? Тем более, когда президент давал распоряжение это сделать еще с осени 2023 года?

Мы сейчас не знаем, что делать с Покровском, потому что и город сам не был готов к обороне, и Авдеевка была не готова к обороне, и многие-многие другие города, которые мы, к сожалению, теряли в силу определенных вещей, которые были не продуманы, не подготовлены и абсолютно с коррупционным фактором украдены и провалены», – возмущалась депутат.