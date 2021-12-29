«Руки прочь от русского языка!». Сербская молодежь пикетирует посольство Украины
В Белграде молодежные активисты пикетировали здание посольства Украины, протестуя против реабилитации нацизма и русофобии в этой стране.
Пикетчики скандировали: «Крым – это Россия, Косово – это Сербия!», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Около сотни молодых активистов пикетировали посольство Украины в Сербии в столичном Белграде. Молодежь держала в руках плакаты и растяжки: «Руки прочь от русского языка», «Руки прочь от памятников освободителям!», «Стоп восхвалению нацизма!».
Собравшиеся также несли портрет освободителя Донбасса, Украины и Сербии (Югославии) от нацистской нечисти маршала Федора Толбухина. И скандировали «Крым – это Россия! Косово – это Сербия!».
Спасибо!
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