Рукопись, которая не тонет: как Мюллер и Берия – Гитлера и Сталина обманули

27.03.2020, Симферополь, Александр Ростовцев

Писатель Михаил Булгаков в романе «Мастер и Маргарита» утверждал, что рукописи не горят. Не знаю, не видел. Зато, на протяжении последних двадцати лет, неоднократно наблюдаю появление рукописей, которые не тонут. Исторических фальшивок, время от времени всплывающих с канализационного дна.

Каждый раз, разобрав фальшивку на атомы и спустив её в унитаз, кажется, что на этот раз – всё – больше не выплывет. Но проходит несколько лет, глядишь – и снова какие-то альтернативно одарённые «эксперты» восторженно таскают в зубах по соцсетям знакомую дрянь, раскрывая глаза на то, «как это было на самом деле», очередным пустоголовым любителям лапши.

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В данном случае речь идёт о долгоиграющей фальшивке, так называемом «Генеральном соглашении «О сотрудничестве, взаимопомощи и совместной деятельности НКВД и Гестапо» за подписями Берия и Мюллера в начале ноября 1938 года.

вторая редакция “документа” с печатями

Впервые «документ» появился на свет – не то в самом конце 1990-х, не то в самом начале 2000-х годов. Автором фальшивки, предположительно, является некий Герман Назаров, автор книги «Мифы советской эпохи», забитой подобным «добром» под завязку. Впервые «документ» был опубликован в черносотенной газетёнке общества «Память» в 1999 году.

Начальный вариант «сенсационного открытия» изобиловал огромным количеством грубейших ляпов, и был опрокинут на лопатки историками одним левым мизинцем. Авторы постарались учесть опыт поражения и выпустили версию 2.0 со слегка подредактированным текстом и нацепленными на «исторический документ» для понта большими сургучными печатями.

Версия 2.0 была также играючи разгромлена, после чего в России про неё надолго забыли и забыли бы навсегда, если бы её с маниакальной регулярностью не стали вытаскивать с помойки наши украинские небратья.

В промежутке между 2003 и 2020 годами назаровский подтирочный листок торжественно извлекался на белый свет «свидомыми экспертами» не менее пяти или шести раз в качестве всесокрушающего откровения, будто «кровавые борщевики с фашистами взасос целовались, а во всём виноват Бандера».

Краткое содержание «документа».

Из текста фальшивки следует, что 11 ноября 1938 года, в Москве, руководство НКВД и Гестапо якобы заключили между собой секретное соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи.

Особо обговаривалась совместная борьба двух спецслужб с международным еврейством (привет товарищу Кагановичу!), еврейской финансовой плутократией, иудаизмом, и тыды и тыпы.

Очевидно, что текст сочинял слетевший с катушек и в хлам закомплексованный атисемит.

Стороны также соглашались противостоять дегенерации человечества, во имя оздоровления белой расы и создания евгенических механизмов расовой гигиены.

Опять же, автор фальшака ни в зуб ногой, что евгеника (опыты по улучшению человеческой расы) была запрещена в сталинском СССР, а её активные апологеты подвергнуты суровым репрессиям, как изверги рода человеческого. И, в общем, справедливо, если учесть, что европейские евгенисты в массе своей одобрительно отнеслись к бесчеловечным экспериментам над людьми в нацистских концлагерях.

В тексте имеется очень удобный пунктик для потребителей идейки «коммунизм = фашизм», в котором стороны якобы брали обязательства всемерно поддерживать строительство социализма в СССР и национал-социализма в Германии. Кроме всего прочего, нацисты получали доступ к «передовому опыту» ГУЛАГа – знакомство с организацией, стажировку и всё такое прочее.

Перечисляются всяческие банальности, вроде сотрудничества в военной, научной и культурных сферах между сторонами, но есть и сногсшибательные откровения о совместном освоении «сокровенных тайн, теозолоогии, теософии, паранормальных и аномальных явлений».

глава общества “Память” Васильев с фальшивкой в лапах

Нет, о пристрастии Гитлера и его окружения к оккультизму известно давно, но чтобы «манечку» бесноватого Адика разделяли в атеистическом и научно-ориентированном СССР, это явный перебор дури.

Протокол № 1 к фальшивому «Соглашению» содержал перечень дегенеративных явлений, которые стороны обязывались искоренять. Угроза нависла над рыжими, косыми, заиками, шепелявыми, картавыми, хромоногими, косорукими и т. д. Истреблению также подлежали ведьмы, колдуны и прочие чертопоклонники.

В общем, у любого человека, обладающего мало-мальски критическим мышлением, должно было моментально возникнуть подозрение, что «документ» – плод воображения психически нездорового человека, выплеснувшего на несчастную бумагу комплексы, хотелки и невежество.

Впрочем, критическое мышление и брезгливое отношение к фальшивкам – это не про «свидомых», иначе блиннорылый рагуль Вовка Вятрович так и остался бы никому неизвестным сельским козлопасом.

Какие конкретно детали, кроме откровенно идиотского содержания, доказывают, что «Соглашение о сотрудничестве между НКВД и Гестапо» – не более, чем вонючая фальшивка?

Авторы постоянно путаются в званиях Генриха Мюллера. Сначала он фигурирует, как бригадеНфюрер, затем как штандартенфюрер. Звание бригадефюрера (а не бригадеНфюрера) СС Мюллеру было присвоено в 1940 году, а в ноябре 1938 года он был штандартенфюрером.

первая версия “документа”, в которой гестапо Мюллер фигурирует как “бригадеНфюрер”

Ещё нюанс: 11 ноября 1938 года Мюллер физически не мог быть в Москве, поскольку он находился в Берлине, подводя итоги «Хрустальной ночи» – печально знаменитого еврейского погрома 1938 года.

Кроме того, на тот момент Мюллер ещё не был шефом гестапо, да и подписывать подобные документы ему, штандартенфюреру (полковнику) было не по чину. Если кто и мог ставить свою подпись рядом с официальными лицами в ранге министра других государств, то только вышестоящий Гейдрих или даже рейсхфюрер СС Гиммлер.

Кстати, тов. Берия на тот момент ещё не был народным комиссаром НКВД. Эту должность он займёт несколько позже, в декабре 1938 года.

Вдобавок ко всему, авторы фальшивки ничего не знают ни о структуре, ни об истории создания имперской безопасности (РСХА) Третьего рейха. В «документе» гестапо называют «Главным управлением безопасности НСДАП», в то время как из расшифровки термина «гестапо» (тайная государственная полиция) следует, что она была государственной, а не партийной, службой. До 1 ноября 1938 года Главным управлением безопасности нацистской партии была структура СД, после чего, указом Гитлера, она стала главным органом безопасности всего Третьего рейха.

Это значит, что, с 1 ноября 1938 года по 29 сентября 1939 года «папаша» Мюллер занимал должность, официально именуемую «шеф Главного управления полиции безопасности и СД». Странно, что педантичные немцы поставили его руководить одной организацией, а подписывать документы поручили – от имени другой.

Контрольный выстрел по «документу» сделали графологи, установившие, что подпись за Мюллера в «договоре» сделали российские «умельцы», злоупотреблявшие написанием русских букв в немецкой фамилии.

Но и это ещё не всё. РСХА была организована в сентябре 1939 года, т. е. через 10 месяцев после «подписания соглашения». Тогда же гестапо вошло в состав РСХА в качестве VI управления с назначением Генриха Мюллера её шефом. Никакого Главного управления Мюллер никогда не возглавлял, не говоря уже о том, что он не мог быть и рейсхфюрером СС (так в тексте), поскольку эту должность с 1929 по 1945 годы бессменно занимал Гиммлер.

В «документе» обнаруживается ещё одна мякотка: за его русский перевод своей подписью ручается глава секретариата НКВД СССР С.С. Мамулов, который – внезапно! – на 11 ноября 1938 года был заведующим сельскохозяйственным отделом ЦК Грузинской ССР, и перешёл в аппарат НКВД вместе с Л.П. Берия, а секретариат НКВД принял аж 16 августа 1939 года.

Следует также обратить внимание на папку «дела № 36», в которую подшит «документ, не подлежащий рассекречиванию». Поверху идёт надпись «Коммунистическая партия Советского Союза. Центральный комитет». При том, что до XIX съезда 1952 года КПСС называлась ВКП(б) (Всесоюзной коммунистической партией большевиков).

Какая бездарная подделка…

Все даты, должности и организации легко проверяются по интернету и определяют истинную цену «документа», как куска использованной туалетной бумаги.