Рукописи не горят: Еврочиновник попытался подчистить детали визита на Украину

27.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель подкорректировал текст отчета о визите на Украину, убрав оттуда упоминание об обидном для официального Киева высказывании.

На это в своём Telegram-канале обратил внимание историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Боррель во время визита допустил довольно резкое высказывание – он предупредил продолжающего клянчить у Запада деньги президента Украины Владимира Зеленского, что Евросоюз – это не банкомат и не благотворительный фонд.

Позже оскорбительную для Киева фразу из официального текста о визите убрали.

«Отчёт Борреля о визите на Украине отцензурировали на сайте его ведомства. Оттуда убрали оскорбительную фразу о том, что Зеленскому сообщили, что «ЕС – это не благотворительный фонд и не банкомат». Но рукописи не горят! Особенно в кэше Гугла», – написал Корнилов.

Так, до редактирования текст выглядел следующим образом:

«Однако предстоит еще многое сделать вместе, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами этого сотрудничества в рамках Соглашения об ассоциации и Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Как я уже сказал президенту, ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом. Лучший способ поддержать Украину для нас – это помочь в реформировании страны».