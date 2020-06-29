Рукопожатие Путина поднимает рейтинг Додона в Молдове

29.06.2020, Тирасполь, София Русо

Молдавский президент Игорь Додон на прошлой неделе удачно слетал в Москву. Во время своего двухдневного визита в российскую столицу он не только побывал на Параде Победы в качестве почетного гостя и наблюдал, как по Красной площади прошли «75 богатырей» роты почетного караула Национальной армии Республики Молдова, но и обсудил с руководством РФ важные вопросы двусторонних отношений.

Додон сообщил, что договорился с Владимиром Путиным о продлении льгот для беспошлинных поставок молдавских товаров, решении проблемы с выдачей разрешений для молдавских автоперевозчиков, доставляющих грузы из Молдовы в Россию, а главное – о возобновлении переговоров по предоставлению российского кредита в размере 200 миллионов евро для поддержки молдавской экономики.

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Напомним, Россия ранее уже готова была выдать этот кредит Молдове – в апреле парламент РМ ратифицировал соответствующий договор. Депутаты от оппозиции однако тогда назвали соглашение «политическим» и опасным для страны. Они подали запрос в Конституционный суд страны с просьбой разъяснить, не угрожает ли данное соглашение безопасности Молдовы. 7 мая КС постановил, что соглашение о российском кредите противоречит Конституции из-за пункта, в который оговаривает госгарантии по долгам молдавских частных компаний перед российскими банками.

И вот стороны снова приступают к переговорам по кредиту. 27 июня Игорь Додон опубликовал в Facebook письмо замминистра финансов России Тимура Максимова, в котором говорится о том, что стороны готовы к «возобновлению двусторонних консультаций с молдавской стороной по вопросу предоставления государственного финансового кредита правительству Молдовы в размере €200 млн».

Очевидно, что Игорь Додон и близкая ему Партия социалистов продолжит использовать финансово-политическую поддержку России для удержания власти, а Москве не остается ничего иного, как поддерживать действующего президента и ПСРМ. Об этом корреспондент ПолитНавигатора беседует с директором Института социально-политических исследований и регионального развития Игорем Шорниковым.

ПолитНавигатор: Игорь Додон решил в Москве все вопросы, которые планировал. Визит можно считать успешным? Не случится ли так, что российский кредит снова «завернут» в Конституционном суде Молдовы?

Игорь Шорников: Действительно, учитывая весьма сложное положение социалистов и Игоря Додона на родине, результаты его визита в Москву свидетельствуют о высокой степени поддержки действующих молдавских властей со стороны России. По всем вопросам, которые президент Молдовы обещал решить, есть положительная динамика. Но тут даже больше важна моральная поддержка. Россия показывает, что несмотря ни на что, готова поддержать население Молдовы в сложный момент и готова вести диалог об этом с Игорем Додоном.

Даже история с проваленным российским кредитом сейчас выглядит выигрышно для Додона. Ловушка, которую попытались устроить ему правые партии в Конституционном суде РМ, заблокировав российский кредит, оказалась не вполне эффективной. Стране, переживающей колоссальный спад в экономике, срочно нужны «дешевые» деньги. И не столь важно, у кого ты их берешь, главное, чтобы условия кредитования были посильные. Россия предложила хорошие условия. Мотивы правых, поставивших собственные политические интересы выше интересов государства, наверное, стали очевидны многим. Вместе с тем, обещанное финансирование со стороны ЕС стало обуславливаться политическими требованиями – принятием молдавского закона об НКО в нужной Брюсселю редакции. На фоне заблокированного российского кредита эта история выглядит особенно нелицеприятно.

Россия подтвердила готовность предоставить Молдове кредит в 200 миллионов евро и предложила молдавской стороне внести изменения в текст соглашения. Это говорит о том, что в Москве с пониманием относятся к нескончаемой политической лихорадке в Молдове, Россия не хотела бы обострения социально-экономической ситуации в этой стране и готова оказать помощь.

Вопрос в том, сможет ли Молдова этой помощью воспользоваться. Конечно, молдавские партии могут постараться использовать тему российского кредита в своей политической борьбе, однако до Конституционного суда дело, скорее всего, уже не дойдет. Проблема в том, что вопрос кредитования Молдовы Россией – это вопрос геополитический. Допустить этого Запад никак не может, поэтому нельзя исключать, что правительство Кику, которое и так держится на честном слове, скоро будет смещено.

ПолитНавигатор: Фотографии с Путиным Додон наверняка будет использовать в своей предвыборной агитации, как это уже было ранее. Поможет это на предстоящих выборах действующему президенту, которому придется биться одному против всех?

Игорь Шорников: Безусловно. Рейтинг ПСРМ и лично Игоря Додона базируется почти исключительно на пророссийских настроениях в молдавском обществе, на доверии молдаван лично Владимиру Путину. Какие бы ошибки молдавский президент и его партия ни совершали, если Додон ездит в Москву и встречается с Путиным, люди будут за него голосовать.

ПолитНавигатор: По всему видно, что Кремль поддерживает Игоря Додона, несмотря на его «многовекторность». Россия в Молдове выбирает меньшее из зол?

Игорь Шорников: Политический класс в Молдове давно утратил доверие населения. Отчасти по этой причине геополитика стала неотъемлемой чертой внутриполитической борьбы. Партии в Молдове привлекают избирателя не собственными программами развития, а обещаниями улучшить жизнь за счет великих соседей – России или Евросоюза. Сейчас в Молдове есть только одна парламентская партия, которая обещала своим избирателям развитие отношений с Россией, все остальные ориентированы на ЕС. Россия не выбирает меньшее из зол, у нее просто нет другого выбора, кроме как поддерживать социалистов.

Кому приходится выбирать в Молдове, так это Западу. За расположение Вашингтона и Брюсселя здесь борются практически все парламентские и внепарламентские силы. Многие наблюдатели опасаются, что даже социалисты, несмотря на их пророссийскую риторику, готовы предложить Западу свои услуги. Пример канувших в лету Партии коммунистов РМ и «пророссийского» Воронина, которые предали своих избирателей и развернули страну с Востока на Запад, еще достаточно свеж.

ПолитНавигатор: Не все в Молдове одобрили поездку Игоря Додона и молдавских военнослужащих на Парад Победы в Москву. Кто-то даже назвал этот визит предательством. Великая Победа, похоже, не является в РМ объединяющим началом, на основе которого можно было бы строить будущее. Почему так происходит?

Игорь Шорников: Участие в Параде Победы – это не обязанность, а привилегия. Молдаване так же, как и другие народы Советского Союза, внесли вклад в разгром гитлеровской Германии и по праву считают себя наследниками победителей. Молдаване, в отличие от румын, никогда не были фашистскими сателлитами. Но отдельные политики в Молдове, а с ними уже и значительное число молодых людей считают себя наследниками побежденных румын. Для них День Победы становится чуть ли не днем национального унижения.

Проблема в том, что в молдавских школах на протяжении десятилетий преподается антинаучный курс «истории румын», в соответствии с которым молдаване объявляются принадлежащими к «румынскому роду». Вторая мировая война в учебниках рассматривается с позиций Румынии, воевавшей против Советского Союза и вступившей в войну с целью территориальных приобретений.

В Молдове давно ведется планомерная политика по искажению и затиранию памяти о Великой Отечественной войне среди молодого поколения. На это работает система образования РМ, сотни неправительственных организаций, десятки СМИ, финансируемых из Румынии, ЕС и США. Результаты мы видим.