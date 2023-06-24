Руководить украинской оборонкой назначат человека, развалившего два завода

Вадим Москаленко.  
24.06.2023 14:04
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина, Экономика


Президент Украины Владимир Зеленский собирается назначить руководителем «Укроборонпрома» 28-летнего чиновника, приведшего к банкротству два крупных завода.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик признанного террористическим в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский собирается назначить руководителем «Укроборонпрома» 28-летнего чиновника, приведшего к банкротству два...

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«Президент готовится назначить нового руководителя «Укроборонпрома». Это без преувеличений стратегическое предприятие, потому что мы в состоянии войны.

Как вы думаете, кого? Такой себе Герман Сметанин, который до этого развалил Харьковский бронетанковый, танковый Завод имени Малышева в Харькове – они обанкротились. А сейчас его назначают руководителем «Укроборонпрома», у президента на столе лежит проект указа.

Гурману Сметанину 28 лет. За это время он успел всем рассказать, что он сначала человек Пашинского, а сейчас всем рассказывает, что он человек Ермака. Я не знаю, чей он человек, но знаю, что он руководил заводами, которые теперь банкроты», – возмутился Мосийчук.

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