Руководитель ансамбля «Хайтарма» призвала крымских татар не устраивать кавказские свадьбы

20.03.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Крымские татары стали забывать свои национальные песни и танцы и перенимают культуру республик Кавказа.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявила член совета крымских татар при главе республики, художественный руководитель ансамбля «Хайтарма» Эльмира Налбантова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее словам, ни в одном другом субъекте Российской Федерации нет такого смешения культур, как в Крыму – и свадьбы крымских татар тому яркий пример.

«Я не люблю говорить о свадьбах, но мне придется об этом сказать. Свадьбы стали какими-то… Если раньше приходили на свадьбу и мы слышали и слушали, воспитывались на народной музыке и на правильной народной музыке, то сегодня мы слышим кавказскую музыку, такую и такую.

И ты понимаешь, что это не крымско-татарская свадьба. К сожалению. Мы хотим, чтобы пришли гости и они увидели, как мы проводим свадьбы. А приходишь, видишь – и тебе грустно становится, к сожалению.

Ни на одном вечере, ни на одном мероприятии в любой республике вы не услышите другую музыку. Они будут танцевать и петь лезгинку, кавказские песни, свои. Но мы, почему-то, любую музыку и танцы пропагандируем, кроме своих», – сетует Налбантова.