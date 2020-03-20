20.03.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Кавказ, Крым, Культура, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Руководитель ансамбля «Хайтарма» призвала крымских татар не устраивать кавказские свадьбы




Крымские татары стали забывать свои национальные песни и танцы и перенимают культуру республик Кавказа.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявила член совета крымских татар при главе республики, художественный руководитель ансамбля «Хайтарма» Эльмира Налбантова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По ее словам, ни в одном другом субъекте Российской Федерации нет такого смешения культур, как в Крыму – и свадьбы крымских татар тому яркий пример.

«Я не люблю говорить о свадьбах, но мне придется об этом сказать. Свадьбы стали какими-то… Если раньше приходили на свадьбу и мы слышали и слушали, воспитывались на народной музыке и на правильной народной музыке, то сегодня мы слышим кавказскую музыку, такую и такую.

И ты понимаешь, что это не крымско-татарская свадьба. К сожалению. Мы хотим, чтобы пришли гости и они увидели, как мы проводим свадьбы. А приходишь, видишь  – и тебе грустно становится, к сожалению.

Ни на одном вечере, ни на одном мероприятии в любой республике вы не услышите другую музыку. Они будут танцевать и петь лезгинку, кавказские песни, свои. Но мы, почему-то, любую музыку и танцы пропагандируем, кроме своих», – сетует Налбантова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть