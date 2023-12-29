Руководитель аппарата киевской военной хунты помогал избежать службы в армии

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На Украине высокопоставленный столичный чиновник и командир одной из воинских частей попались содействии в уклонении от мобилизации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

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«По материалам ГБР и ходатайству прокурора Печерский районный суд Киева отстранил от должности до 1 февраля 2024 руководителя аппарата Киевской городской военной администрации. Мужчина разоблачен на содействии столичным депутатам в уклонении от несения военной службы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что чиновник помог оформить липовую командировку трем городским депутатам и одному из их помощников.

Кроме того, в схеме был задействован «командир одной из воинских частей теробороны, где мужчины должны были проходить службу по мобилизации».

«Фигуранты на протяжении почти года не появлялись на военную службу, однако получали денежное довольствие из части. В августе 2023 года всем четырем было сообщено о подозрении в уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 УК Украины). 22 декабря ГБР сообщило о подозрении по этим же статьям высокопоставленному чиновнику КМВА, который способствовал оформлению липовой командировки», – отчитались в ГБР.

Теперь подозреваемым грозит 10 лет лишения свободы.