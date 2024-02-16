Руководитель феодосийского центра БПЛА рассказал о ключевых моментах в войне дронов

Для «войны дронов», которая сейчас идет в зоне спецоперации, нужны специалисты как по производству беспилотников, так и по управлению ими. Производство БПЛА – это наукоемкая отрасль, а для пилотирования дроном нужно для начала отлетать не меньше 100 часов на симуляторе.

Об этом в эфире «Крым 24» рассказал генеральный директор АНО «Феодосийский центр беспилотных воздушных судов» Максим Даниелян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реагировать на вызовы, которые нам делает противник, приходится буквально каждую минуту. Потому что технологии, которые применяются в беспилотных воздушных судах проходят модификацию непосредственно в ходе применения. Таким образом, говорить о том, что было вчера и что сейчас – это драматическая разница. Совершенствуются не только способы доставки грузов, способы ведения разведки, но и способы ведения борьбы с эти летательными аппаратами. Если в начале мы, условно говоря, пользовались разработками партнёров, то на сегодняшний момент уже есть собственные разработки, которые получились в результате таких изменений. Все имеет научную и техническую основу, и, насколько мне известно, создаются соответствующие производственные мощности», – отметил он.

Для производства беспилотников нужны инженеры и техники – это наукоемкая сфера. Это тянет за собой потребность в определенных специалистах, которых в таком количестве нет, чтобы обеспечить нужное количество и нужное качество беспилотников.

«Потому что, если рассуждать о сферах применения, например, при боевых действиях, то беспилотники воздушные и наземные применяются для разных целей – от доставки боеприпасов, до уничтожения сил противника. И вполне себе необходимых задач по эвакуации раненых. Такие разработки тоже есть, и они проходят свои испытания в зоне боевых действий», – добавил эксперт.

По его словам, БПЛАК классифицируются не только по задачам – несколько десятков дронов могут выполнить такую же работу, как один беспилотник самолетного типа.

«Вопрос уже касается стоимости. Например, всякого рода добровольческие подразделения, которые обеспечивают войска на местах, они сосредоточены на кустарной сборке. Такие дроны собирают из купленных запчастей у себя дома, их можно вынуть из рюкзака и развернуть. Но надо не забывать, что массовое применение таких дронов имеет результат практически превосходящий работу большого дорогого беспилотника, который будет стоить в сотню, а то и в тысячу раз дороже», – указал директор центра.

Он добавил, что следующая технология – это применение роя дронов, и частичное управление программными комплексами нейросетями. Дешевизна – самый ключевой фактор, который позволяет за счёт применения определённого количества беспилотных летательных аппаратов обеспечить результат на поле боя, как самолёт. При этом большому количеству дронов противостоять крайне сложно.

«Есть, например, очень нашумевшие и не принесшие радости противнику всем известные «Ланцеты», которые бьют крайне точно, потому что у них логика управления настроена на цель, устройство, позволяющее обходить средства электронной борьбы, под их выпуск настроены мощности и кадры, которые позволяют эти мощностям работать и обеспечивать войска необходимым количеством. Если говорить о категории дронов кустарного производства, которые разворачиваются из рюкзака и применяются массово в штурмовых операциях, в первую очередь, они себя показывают тоже прекрасно. Но, в первую очередь, вопрос стоит в подготовке пилота и подготовке к выполнению задания. То есть, это конкретно упирается вопрос в тот же самый человеческий фактор и человеческий ресурс: людьми нужно заниматься, научить летать на таком дроне – это для начала не меньше 100 часов на симуляторе», – подчеркнул Даниелян.