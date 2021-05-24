Руководитель «Нехты» подтвердил версию белорусских властей о задержании Протасевича

24.05.2021, Москва, Елена Острякова

Известные белорусские оппозиционеры-политэмигранты регулярно летали авиарейсами над территорией Белоруссии без каких-либо эксцессов. Поэтому задержание основателя деструктивного польского телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича в аэропорту Минска, куда его самолет экстренно приземлился из-за угрозы минирования, может быть случайностью.

Это подтвердил в частности в интервью российской либеральной радиостанции «Эхо Москвы» создатель деструктивного телеграм-канала «Нехта» Степан Путило, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Ситуация с Романом является следствием удобного случая. Неделю назад летела Светлана Тихановская этим же рейсом. Вероятней всего Лукашенко доложили, что она летела над Беларусью. И в принципе можно было бы что-то с этим сделать. Но уже было поздно, судя по всему. Да и со Светланой Тихановской крупнее был бы международный скандал», – сказал Путило.

«Поздно» быть не могло, поскольку штаб Тихановской всегда анонсирует ее поездки по Европе. Так было и с визитом в Грецию.

Известная белорусская оппозиционерка Ольга Карач в эфире латвийского youtube-канала «И Грянул Грэм» призналась, что летела вчера самолетом той же авиакомпании, что и Протосевич, через территорию Белоруссии.

Многие обращают внимание на то, что телеграм-канал президента Белоруссии «Пул Первого» с гордостью писал о том, что ирландский лайнер обратился за помощью к Минску, когда возникла опасность.

Таким образом, версия о том, что Протасевича обнаружили на севшем самолете случайно, а не в результате хитро спланированной спецоперации, может оказаться верной. Против него в Белоруссии еще в ноябре было возбуждено уголовное дело, он объявлен в международный розыск. Поэтому повторную проверку документов в Минске он пройти и не мог.

Такая трактовка событий невыгодна политэмигрантам, которые раздувают сейчас скандал вокруг «терроризма» и «пиратства» Лукашенко и говорят о смертельной опасности для себя даже в Европе. Добиваются они, скорее всего, даже не столько новых санкций в отношении родной страны, сколько новых грантов и субсидий на свою политическую деятельность.

США, Великобритания, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Польша и Чехия потребовали запретить полеты над Белоруссией, при этом ирландская авиакомпания Ryanair, с самолетом которой произошел инцидент, своих рейсов сегодня не отменила.