Руководитель Объединённой сербской диаспоры подверг критике решение украинского суда о закрытии организации

08.04.2020, Киев, Дмитрий Скворцов

Окружной административный суд Киева запретил деятельность Объединенной Сербской диаспоры Евразии и «принудительно распустил» её. Штаб-квартира данной международной общественной организации была зарегистрирована в 2008 году в Киеве. Здесь до 2015 г. проживал председатель Скупщины (парламента) Всемирной сербской диаспоры Драган Станоевич.

Как сообщается, с иском в суд обратилось Главное территориальное управление юстиции в Киеве. Однако инициатором запрета деятельности Объединенной Сербской диаспоры Евразии (ОСДЕ) выступила Служба безопасности Украины. СБУ и проинформировала Минюст о «противоправных действиях» ОСДЕ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По информации СБУ, в деятельности ОСДЕ «наблюдаются признаки использования её в качестве инструмента т.н. мягкой силы «пророссийской направленности». Руководитель ОСДЕ (а с 2013 г. и Скупщины Всемирной сербской диаспоры) Драган Станоевич якобы «является одним из самых активных общественных деятелей пророссийского направления, который по заданию российских кураторов организовывал и координировал антиукраинские акции в Днепропетровской области». Также, по информации СБУ, Станоевич «проводил периодически встречи с представителями государственных и неправительственных структур РФ, от которых получал указания по организации мероприятий по дестабилизации».

Уже находясь на территории Сербии, глава Сербской диаспоры «использует сеть интернет и СМИ, чтобы поддерживать деятельность террористических организаций “Л/ДНР”, проводит активную антиукраинскую деятельность, выступая с критикой украинской власти и о европейском пути развития нашего государства, акцентирует внимание на якобы развитии неофашистских движений в Украине».

Также Драган Станоевич якобы «оказывал материальную поддержку сербским боевикам, которые участвовали в захвате власти в Крыму в феврале-марте 2014 года».

Всё это привело СБУ к глубокому убеждению, что Драган Станоевич является активным сторонником «русского мира».

С лидером ОСДЕ пообщался корреспондент «Политнавигатора».

– Итак, г-н Станоевич, начнём с самого начала. С какими именно представителями государственных и неправительственных структур РФ вы проводили периодические встречи, и какие указания по дестабилизации Украины получали?

Драган Станоевич – Как политик (глава Всесербского движения патриотов) и общественный деятель (председатель Скупщины сербской диаспоры) я проводил и провожу много встреч с политиками, как в России, так и других странах. Главная цель этих встреч – налаживание благоприятных социально-экономических отношений между нашими странами и народами. Это я делал и когда организовывал встречи украинских и сербских политиков – когда лоббировал подписание разного рода экономических соглашений, отмену визового режима между Украиной и Сербией и многое другое. Но никогда и ни от кого я не получал каких-либо указаний – ни в России, ни в Украине.

Думаю, на самом деле, моя «вина» состоит лишь в том, что, исходя из нашего сербского опыта, я в своё время предупреждал украинскую власть и лично Порошенко о том, к чему может привести политика, которую они проводили. Что и произошло.

Клевета на меня началась 6 лет назад, почему я и вынужден был уехать.

– Наш сайт ещё в 2015 году сообщал, что тогдашний депутат Верховной Рады и «герой украинско-российской войны» Мосийчук требовал вашего ареста, как террориста-участника той войны с «российской стороны». Сейчас его заявление удалено из интернета, но скрины мы сохранили.

После запроса Мосийчука Украина внесла вас в санкционный список персон нон-грата.

«Ястреб» Мосийчук мимо Рады на последних выборах «пролетел», но, как видим, дело его живёт и в эпоху «новых молодых лиц» в украинской власти.

Д.С. – Любой здравомыслящий человек, ознакомившись с постом Мосийчука, убедится, что в нём полный бред, даже не требующий каких-то опровержений.

Видимо, в надежде на то, что время подобной риторики ушло, один из оппозиционных украинских депутатов обратился с запросом в СБУ. Ему ответили, что препятствий к моему возвращению в Украину не видят.

И вдруг это решение суда, а по сути – того же СБУ…

– Похоже, они испугались собственного ответа депутату. На самом же деле – как это свойственно вертикалям власти Зеленского – испугались реакции на ваше возможное возвращение той кучки «радикалов» (а Мосийчук, к слову, прославился именно в «Радикальной партии»), которая «кошмарит» подавляющее большинство населения, желающего мирной жизни.

Д.С. – В решении суда (очевидно, написанного под диктовку СБУ) сказано, что я «использую интернет и СМИ, чтобы поддерживать деятельность террористических организаций «Л/ДНР»). Ну, хорошо уже, что не вербую наёмников-террористов – хоть какой-то прогресс. На самом деле я даже никого не знаю в этих республиках, а если бы и были, я не делал бы из этого «военной тайны».

– Хорошо, а как насчёт главного пункта обвинения, самого убийственного: «является сторонником русского мира», «выступает с критикой украинской власти и европейского пути развития нашего государства, акцентирует внимание на развитии неофашистских движений в Украине».

Д.С. – Так у нас вся Сербия является «сторонником русского мира»! Пусть уже киевский суд всю Сербию запрещает и «принудительно распускает».

Что же касается «критики украинской власти» – они вообще понимают, что несут? Кому это рассказать в той же обожествляемой ими Европе: Украина обвиняет меня в моей политической деятельности в моей же стране – Сербии! То, что я пишу или говорю в своей собственной стране – моё право, я не совершаю ничего противозаконного ни с точки зрения сербского закона, ни даже с точки зрения украинского. У меня свои избиратели, и смешно было бы, если бы кто-то из Украины мне диктовал – что и как я должен говорить!

Тем более, насколько я понимаю, с критикой украинской власти сегодня выступают все политические партии Украины, за исключением т.н. «слуг народа». И первый – тот же Порошенко, из-за которого я вынужден был покинуть Украину. Слепую Евроинтеграцию критикует вторая по численности парламентская фракция в Верховной Раде. Информацию о «якобы» развитии неофашистских движений в Украине я черпаю не только из украинских СМИ, но из авторитетнейших западных источников, из заявлений международных правозащитных организаций и аналитических центров. Даже конгресс США запретил выделение американского оружия батальону «Азов». Так, может, для начала запретить въезд в Украину американских конгрессменов?

– Ну, это из области ненаучной фантастики. А вы действительно хотите вернуться на Украину?

Д.С. – Я надеялся, что Зеленский поменяет государственную политику и отодвинет самых кровожадных деятелей. Его победе мы радовались всей семьёй – с супругой, которая родом из Днепропетровска, и с детьми, которые там родились. Я думал, вернусь, и это будет уже новая Украина.

Я очень хочу увидеться с друзьями, показать детям, которые уже подросли, – Лавру, другие храмы и святыни, о которых сам рассказывал сербам всего мира.

Дело в том, что у нас тут так не бывает, чтобы человек шёл на выборы под одними лозунгами, а затем проводил политику своего побеждённого конкурента.

Справка «ПолитНавигатора»: Скупщина сербской диаспоры представляет почти 4 миллиона сербов во всем мире, что лишь наполовину уступает населению Сербии как таковой. Делегат парламента от Белоруссии, РФ и Украины, президент международной организации «Объединенная Сербская диаспора Евразии» Драган Станоевич был избран председателем Скупщины всемирной диаспоры в 2013 г. При этом представитель Евразии получил также большинство голосов и представителей Западной Европы и Америки (именно здесь проживает основная масса зарубежных сербов).

Основная задача Скупщины всемирной диаспоры и Объединенной Сербской диаспоры Евразии – обеспечение политических, социальных, экономических, правовых, культурных и других прав сербов в мире и в регионах. Важной задачей являются углубление отношений между Сербией и странами, в которых присутствует сербская диаспора.

Как предприниматель Драган Станоевич с 1997 г. занимался продвижением украинских товаров на балканский рынок. Основал строительную компанию, обеспечивающую работой сотни украинских граждан в Днепропетровске, Донецке, Сумах, Киеве. Занимался привлечением инвестиций в сельское хозяйство и металлургическую промышленность Украины. Привел в страну технологию мини-производств соков, которая сейчас работает в 14 областях Украины. Стоял у истоков экспорта в Югославию разного рода металлопроката, продукции химпрома, угольной промышленности, удобрений, зерна.

Драган Станоевич с президентом Сербии Николичем в период пика украино-сербских отношений

В 1999 году инициировал создание первой Сербской общины в СНГ. Именно благодаря настойчивости Сербской общины Украины – последняя обрела безвизовый режим с Сербией, Черногорией, Боснией и Герцеговиной.