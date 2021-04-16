Руководитель Россотрудничества призывает не держаться за отношения с США

16.04.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

США уже давно перешли все возможные «красные линии» в отношениях с Россией, отношения с ними практически во фсех сферах деградировали, и разговаривать больше не о чем.

Об этом в своем телеграм-канале написал руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже три года как американские власти закрыли наше консульство в Сан-Франциско и захватили его здание, устроили там обыск – наплевав на дипломатический иммунитет. Это был просто-таки прыжок с шестом за красную черту.

Сколько летального оружия США уже поставили на Украину, прекрасно понимая, что предназначение любого оружия, поставленного на Украину – война и убийство русскоязычного населения, русских, в том числе и в потенциальной войне Украины против России?

Сколько «визитов» ФБР уже было к нашим русскоязычным соотечественникам, которые являются гражданами США – только за то, что они смеют общаться с нашим культурным центром или водят детей на какой-нибудь кружок рисования или русского языка: с угрозами посадить в тюрьму, обвинениями в шпионаже?», – написал Примаков.

Он считает, что Россия не должна бояться разорвать отношения с США, потому что у нее есть поддержка остального мира.

«Что такое нам нужно от США, кроме стратегической стабильности в ядерной и ракетной сфере и истрёпанной «надежды на то, что мы помиримся и подружимся»? Конечно, упрощая: почти все «рабочие сферы в отношениях с США уже сейчас ограничены стратегической стабильностью и космической программой.

Чем дорожить? Только нашими отношениями с огромным остальным миром: где берегут традицию, где не желают быть колониями, где хотят жить в мире не чьих-то там односторонних и благословлённых самозваной Метрополией “правил”, за которые потом будут платить и каяться, каяться и платить – а в мире дружбы, права, мира, сотрудничества, вместе с Россией», – написал Примаков.